Phản ứng của ông Lê Tùng Vân sau khi có kết luận giám định ADN đối với 28 người tại Tịnh thất Bồng Lai

Xã hội 28/10/2022 13:44

Vào ngày 28/10, Công an tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ngụ nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, tin từ Cơ quan Anh ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ngụ nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai (tức căn nhà của bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An) theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An.

 

Kết quả giám định ADN này đã được tống đạt đến cho 28 người bị trưng cầu giám định theo quy định pháp luật, trong đó có 6 người đã bị Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bị cáo Lê Tùng Vân đã đóng cửa Tịnh thất Bồng Lai, không hợp tác với cơ quan chức năng.

Cụ thể, vào ngày 13/10, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã đến nơi ở hiện nay của bị cáo Lê Tùng Vân là hộ Cao Thị Cúc để tống đạt kết quả giám định ADN liên quan đến bị cáo Vân. Tuy nhiên, tất cả những người trong ngôi nhà này đã đóng cửa không hợp tác tiếp nhận.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng tỉnh Long An đã mời đại diện chính quyền xã Hòa Khánh Tây đến phát loa vận động sự hợp tác của Lê Tùng Vân nhưng không hiệu quả. Cơ quan chức năng phải lập biên biên bản về vụ việc theo quy định pháp luật.

Phản ứng của ông Lê Tùng Vân sau khi có kết luận giám định ADN đối với 28 người tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 1
Ông Lê Tùng Vân đóng cửa Tịnh thất Bồng Lai, từ chối nhận kết quả giám định ADN - Ảnh: Zing

Về kết quả giám định ADN cụ thể của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Long An không công bố công khai trên các phương tiện thông đại chúng là thể hiện tính ưu việt, nhân đạo, tôn trọng quyền con người nói chung và quyền trẻ em nói riêng của pháp luật Việt Nam.

Bộ Công an cho biết, kết quả giám định ADN này là một căn cứ rất quan trọng để ngành chức năng tỉnh Long An tiến hành các giai đoạn tố tụng tiếp theo trong quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân đối với nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai do bị cáo Lê Tùng Vân cầm đầu.

Phản ứng của ông Lê Tùng Vân sau khi có kết luận giám định ADN đối với 28 người tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh 2
Sau khi có bản án sơ thẩm, 6 bị cáo đồng loạt kháng cáo kêu oan - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào ngày 21/7, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, Long An tuyên ông Lê Tùng Vân mức án 5 năm tù. Ba bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng bị phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3,5 năm tù, còn Cao Thị Cúc nhận mức án 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự. Sau bản án sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân và đồng phạm gửi đơn kháng cáo.

Bản án sơ thẩm xác định năm 2016, ông Lê Tùng Vân cùng các bị cáo và một số người khác sống tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, do Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Ông Lê Tùng Vân đã biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên cơ sở này thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy tính, điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm phật giáo... làm ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

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