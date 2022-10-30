Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại tại Itaewon.

Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc xác nhận một công dân Việt Nam đã thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp tại tại Itaewon, Seoul. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân công dân và xử lý các vấn đề hậu sự. Hiện trường vụ giẫm đạp ngày 29/10, liên quan một buổi tiệc Halloween tại phố Itaewon tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: VNExpress Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cục Lãnh sự sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam và Hàn Quốc xử lý các vấn đề hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có thêm nạn nhân là công dân Việt Nam.

Công dân Việt Nam trong trường hợp cần trợ giúp có thể liên hệ với Tổng đài Bảo hộ Công dân, Bộ Ngoại giao: (+84) 981.84.84.84 hoặc qua đường dây nóng (+82)10.6315.6618 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTV News Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, giới chức Seoul cho biết vụ giẫm đạp xảy ra lúc 22h22 ngày 29/10, liên quan đến lễ hội Halloween trong khu vực phố Itaewon. Sự việc xảy ra gần khách sạn Hamilton, khi 100.000 người đổ tới khu phố mà người nước ngoài hay lui tới để tổ chức tiệc Halloween. Thảm kịch giẫm đạp này khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, trong đó có 19 người nước ngoài nhưng chưa nói rõ quốc tịch. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ 20-30 tuổi. Đại sứ quán Trung Quốc ở Hàn Quốc cho biết một công dân nước này thiệt mạng. 82 người bị thương trong sự việc, trong đó có 15 người nước ngoài.

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