Bà Đinh Thị A Ngát (40 tuổi, ngụ Bình Định) đau đớn, ngã quỵ khi hay tin con gái đã qua đời sau thảm kịch giẫm đạp tại khu Itaewon của Seoul (Hàn Quốc).

Theo thông tin từ báo Thanh niên, anh Đinh Văn Dương (29 tuổi), chú ruột của T. cho biết gia đình vừa nhận tin cháu Đ.T.T. (21 tuổi) đã qua đời sau thảm họa giẫm đạp tại khu Itaewon ở thủ đô Seoul vào tối ngày 29/10 thông qua qua xác nhận từ người thân. Bạn của T. sau khi đến bệnh viện xác nhận thi thể. Người thân cho biết, bà Ngát - mẹ của T. chỉ biết khóc òa, đau đớn khi người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Gia đình cũng cho biết thêm hiện bạn bè, người thân của T. ở Hàn Quốc đang làm việc với chính quyền địa phương sở tại, thực hiện các thủ tục đưa thi thể của em T. về nhà.

Anh Dương cho biết: "Chị Ngát mẹ của T. hay tin thì ngất đi, sau đó tỉnh lại thì khóc nghẹn. Bây giờ gia đình ai cũng đau đớn, không còn biết nên nói gì nữa. Bây giờ gia đình ai cũng đau đớn, không còn biết nên nói gì nữa. Gia đình tôi nhận tin báo của bạn trai T. cũng như từ phía đại sứ quán”. Nữ sinh Đ.T.T. (21 tuổi) đã qua đời sau thảm họa giẫm đạp tại khu Itaewon ở thủ đô Seoul vào tối ngày 29/10 - Ảnh: Báo Thanh niên Cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, bà Ngát lo lắng cho biết con gái mình đang du học ở Seoul (Hàn Quốc) mất liên lạc từ tối qua, sau thảm họa giẫm đạp tại khu Itaewon. Sau đó, gia đình đã tìm cách liên hệ với con gái qua số điện thoại cũng như các tài khoản mạng xã hội.

Gia đình thông tin, T. từ nhà ở thị trấn Vĩnh Thạnh (Bình Định) sang Hàn Quốc du học gần 3 năm nay, thường xuyên gọi về nhà để tâm sự cùng gia đình. Nay lần đầu con mất liên lạc nên vô cùng bất an. Hiện trường vụ giẫm đạp ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: VTV News Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, sau khi nhận được thông tin từ Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc về việc có 1 công dân Việt Nam thiệt mạng và một số người Việt Nam bị thương trong thảm họa giẫm đạp tại Itaewon, Seoul. Bệnh viện Hàn Quốc cho biết một số công dân Việt Nam bị thương nhẹ trong vụ việc có tình trạng sức khỏe ổn định và đã xuất viện. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để xác minh thông tin, nhân thân của công dân thiệt mạng, yêu cầu phía Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam. Ngoài ra, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân công dân và xử lý các vấn đề hậu sự.

Người mẹ Việt bật khóc nức nở tìm con gái vì mất liên lạc sau thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc Liên quan đến thảm kịch giẫm đạp tại khu Itaewon của Seoul (Hàn Quốc), bà Đinh Thị A Ngát (40 tuổi, ngụ Bình Định) khóc ròng sau nhiều giờ liền không liên lạc được với con gái.

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