Theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân tử vong trong thảm kịch giẫm đạp xảy ra đêm 29/10, thi hài sẽ được đưa về Việt Nam để an táng tại quê nhà.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, vào sáng ngày 31/10, lễ viếng công dân Việt Nam thiệt mạng trong sự cố giẫm đạp tại Itaewon, trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đã được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon thuộc Đại học Soonchunhyang.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, Tham tán Công sứ Nguyễn Việt Anh đã tới viếng và chia buồn với gia quyến nạn nhân. Ngoài ra, theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân, thi hài sẽ được đưa về Việt Nam để an táng tại quê nhà.

Bên cạnh đó, Vụ Khu vực của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng gửi điện chia buồn đến Đại sứ quán Việt Nam và cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho tất cả các nạn nhân của thảm kịch trên.

Nữ sinh Đ.T.T. (21 tuổi) qua đời sau thảm họa giẫm đạp tại khu Itaewon ở thủ đô Seoul vào tối 29/10 - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, hãng thông tấn Yonhap cho biết, thảm kịch giẫm đạp xảy ra đêm 29/10 khi khoảng 100.000 người đổ xô đến các đường phố ở khu Itaewon để tham gia lễ hội Halloween.

Tính đến ngày 31/10, giới chức Hàn Quốc xác nhận thêm một người chết, nâng tổng số người thiệt mạng trong thảm kịch lên 154 người. Ngoài ra còn có 149 người bị thương, trong đó 33 người bị thương nặng. Số người nước ngoài thiệt mạng trong vụ giẫm đạp là 26 người.

Đa số các nạn nhân thiệt mạng đều ở độ tuổi 20. Trong số 154 nạn nhân có đến 98 người là phụ nữ, theo các chuyên gia, do thân hình nhỏ và ít cơ bắp nên họ khó chống lại áp lực khi bị giẫm đạp.

Danh tính công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc: Người thân đau đớn thấu trời khi nghe tin Bà Đinh Thị A Ngát (40 tuổi, ngụ Bình Định) đau đớn, ngã quỵ khi hay tin con gái đã qua đời sau thảm kịch giẫm đạp tại khu Itaewon của Seoul (Hàn Quốc).

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