Cuộc gọi cuối cùng của nữ sinh Việt Nam tử vong sau thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc

Xã hội 01/11/2022 09:46

Từ những ngày đầu đặt chân tới Hàn Quốc, em Đ.T.T (SN 2001, quê ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh) đã rất chịu khó. Em vừa học vừa làm, thậm chí còn gửi tiền về để phụ giúp cha mẹ sinh hoạt hàng ngày.

Liên quan đến em Đ.T.T. (SN 2001, quê ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh) - nạn nhân người Việt Nam duy nhất trong thảm họa giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul (Hàn Quốc), theo thông tin từ báo Dân Việt, em T. là nữ sinh có bề ngoài xinh xắn, sống tự lập và được nhiều người ở quê biết đến là cô gái hiếu thảo, chăm học.

Cách đây 3 năm, em T rời miền quê Bình Định đi du học tại Hàn Quốc, đây là ước mơ ấp ủ từ nhỏ của nữ sinh này. Từ những ngày đầu đặt chân tới Hàn Quốc, T đã rất chịu khó, thích nghi với môi trường sống ở nước ngoài, em vừa học vừa làm, thậm chí còn gửi tiền về để phụ giúp cha mẹ sinh hoạt hàng ngày.

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Nạn nhân người Việt Nam duy nhất trong thảm họa giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) - Ảnh: Internet

Nhận được tin con gái chẳng may gặp nạn ở Hàn Quốc, không khí tại căn nhà của ông Đinh Văn K. (40 tuổi, ba em T, trú xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh) trở nên ảm đạm. Theo lời ông K., vào sáng 30/10, sau nhiều giờ đồng hồ không thể liên lạc, gia đình nhận được hung tin rằng em T đã tử vong ở Hàn Quốc. Ông K. nhớ lại: "Con gái hứa sẽ dẫn vợ chồng tôi qua Hàn Quốc để đi du lịch. Nó còn nói, sau khi học xong thì sẽ ráng làm có tiền để phụ giúp cho ba mẹ, nhưng giờ con tôi không còn nữa"

Từ phút giây biết tin con gái qua đời, bà Đinh Thị A N. như người mất hồn, người phụ nữ vốn mạnh mẽ này trở nên yếu đuối lạ thường, liên tục khóc ngất vì nhớ con. Vào năm 2019, con gái muốn đi du học Hàn Quốc vì bản tính T. thích được học và trải nghiệm cuộc sống ở nước bạn. Vì vậy, vợ chồng bà N. luôn ý thức, cố gắng làm tất cả để đưa con đi du học. Bà N. trải lòng: "Từ ngày qua đó đến nay, con tôi về thăm nhà được 2 lần. Tôi nhớ con tới mức ôm con suốt ngày vì nó là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi. Nhìn nó đi học về cười nói vui vẻ, bao nhiêu cực nhọc vợ chồng tôi bỗng nhiên tan biến hết".

 

 

Theo lời của bà N., có thể đêm nay hoặc ngày mai, thi thể T. sẽ về đến quê hương. Sau khi được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), gia đình sẽ đưa về quê để an táng. Bà N. khóc nghẹn vì nhớ con: "Đêm trước khi xảy ra vụ việc, tôi có gọi cho T thì con nói đang có công việc, nó sẽ gọi lại sau. Trước khi tắt máy, nó còn nói yêu ba mẹ nhiều và rất nhớ ba mẹ. Vậy rồi ngày hôm sau, chúng tôi nghe con gặp nạn".

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Vợ chồng bà N. khóc nghẹn vì thương con gái - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, cô gái trẻ ra đi khi còn biết bao nhiêu dự định dang dở. Đặc biệt, ông K. cho biết, vào cuối tháng 11 tới đây là cả hai vợ chồng ông sẽ sang Hàn Quốc để du lịch và thăm con gái. Tiếp lời chồng, bà N. cũng cho biết, vợ chồng bà lâu nay dành dụm được ít tiền, dự định sẽ sang Hàn Quốc thăm con và mua sắm cho con một số đồ đạc.

"Tôi sợ con bên đó thiếu thốn nhưng nó không dám nói nên định sẽ qua đó thăm con rồi mua đồ cho con đầy đủ. Vợ chồng tôi làm ngày làm đêm. Trời ơi, bây giờ con tôi còn đâu nữa", bà N. khóc nghẹn.

Thế nhưng, dự định của bố mẹ đã không thể thực hiện khi cô con gái duy nhất đã rời xa cả gia đình sau sự cố kinh hoàng tại lễ hội Halloween ở Itaewon (Hàn Quốc).

Tang thương bao trùm gia đình nữ sinh Việt thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc: Mẹ tuyệt vọng gọi tên con, cha khóc không thành tiếng

Tang thương bao trùm gia đình nữ sinh Việt thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc: Mẹ tuyệt vọng gọi tên con, cha khóc không thành tiếng

Ngồi thẫn thờ giữa nhà, bà Đ.T.A.N. (mẹ của T., công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Hàn Quốc) gào thét gọi con: "Tôi thương con tôi quá, đến giây phút cuối đời mà không được nhìn thấy ba mẹ".

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