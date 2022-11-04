Liên quan vụ việc người phụ nữ nhảy lên xe ô tô đánh ghen tại thị trấn Nông Cống (Thanh Hoá), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định mới đối với N.H.H (SN 1992, trú tại huyện Như Thanh, Thanh Hóa).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) khởi tố bị can đối với N.H.H (SN 1992, trú tại huyện Như Thanh, Thanh Hóa), về tội “cố ý gây thương tích” và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này. Cảnh N.H.H đánh ghen, đạp vỡ kính xe - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Cụ thể, qua điều tra của Công an huyện Nông Cống và lời khai ban đầu của bị can N.H.H, giữa H. và chồng đang có mâu thuẫn tình cảm. Đến ngày 22/10, khi đi siêu thị thì H. bắt gặp chồng lái ô tô chở theo một cô gái ngồi bên ghế phụ, chạy trên quốc lộ 45 đoạn qua thị trấn huyện Nông Cống.

Ngay sau đó, H. chặn ô tô, leo lên nắp ca pô xe, đạp vỡ kính chắn gió phía trước ô tô, rồi mở cửa xe túm tóc, đánh cô gái đang ngồi trong xe. Trong lúc nóng giận, H. cắn đứt một phần tai trái của cô gái ngồi trong xe trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, TP Thanh Hóa cấp cứu. Do một phần tai bị đứt, nên cô gái này được chuyển ra một bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

Cô gái ngồi trong xe ô tô bị cắn mất một phần tai bên trái - Ảnh: Báo Lao Động Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào tối 22/10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người phụ nữ trèo lên nắp capô ô tô rồi đạp vỡ kính chắn phía trước, mở cửa túm tóc và đánh cô gái đang ngồi bên trong ô tô. Hậu quả, cô gái ngồi trong ô tô bị cắn mất một phần tai bên trái. Sau khi clip được chia sẻ khiến dư luận xôn xao, bàn luận. Vào cuộc điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, người đàn ông điều khiển ô tô nói trên và người phụ nữ đạp kính xe là vợ chồng (quê ở huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Hai người có mâu thuẫn về tình cảm và đang làm thủ tục ly hôn. Người chồng mượn ô tô đi đón cô gái trong xe thì bị vợ phát hiện và xảy ra xô xát. Đến ngày 24/10, H. đã tới cơ quan công an trình diện. Tại đây, H. khai hai vợ chồng đang có mâu thuẫn tình cảm với nhau.

Khoảnh khắc nữ sinh tử nạn ở Hàn Quốc trở về nhà trong sự tiếc thương của gia đình: 'Con đi khỏe mạnh tươi tắn, sao giờ con về lạnh ngắt thế này' Em Đinh Thị T. (21 tuổi), nạn nhân tử vong trong vụ thảm họa giẫm đạp tại lễ hội hóa trang ở khu Itaewon, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), đã kết thúc chuyến hành trình dài đầy xót xa để trở về với vòng tay người thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-vu-nguoi-phu-nu-nhay-len-xe-o-to-danh-ghen-can-dut-tai-tinh-dich-o-thanh-hoa-521001.html