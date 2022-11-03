Tài xế siêu xe Ferrari 488 tông chết người đã ra đầu thú: Khai nhận lý do rời khỏi hiện trường sau tai nạn

Xã hội 03/11/2022 14:48

Công an Hà Nội cho biết anh Hoàng Bằng Việt (sinh năm 1997, trú quận Nam Từ Liêm) đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo thông tin từ Zing, vào chiều ngày 3/11, Công an Hà Nội cho biết anh Hoàng Bằng Việt (sinh năm 1997, trú quận Nam Từ Liêm) đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đầu thú và khai nhận là người điều khiển ôtô Ferrari biển số 80-346-NG-74, gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đường Lê Quang Đạo.

Qua xác minh, tra cứu cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện, Công an Hà Nội xác định chủ sở hữu ôtô biển số 80-346-NG-74 là nhân viên ngoại giao nước ngoài.

Tài xế siêu xe Ferrari 488 tông chết người đã ra đầu thú: Khai nhận lý do rời khỏi hiện trường sau tai nạn - Ảnh 1
Tài xế Hoàng Bằng Việt và chị N.A. đã rời khỏi hiện trường do hoảng sợ - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h45 ngày 31/10, ô tô nhãn hiệu Ferrari của anh Việt đang lưu thông trên đường Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bất ngờ va chạm với xe máy đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến ông Lê Đình Hới (SN 1964, trú tại Hà Đông, Hà Nội) tử vong tại chỗ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế Việt đã rời khỏi hiện trường.

Cũng trong ngày 31/10, lực lượng chức năng đã trích xuất toàn bộ camera xung quanh sân Mỹ Đình và lấy dấu vân tay trên vô lăng xe để xác định người cầm lái. Bước đầu xác định Việt chính là người bước ra từ vị trí ghế lái, sau đó rời đi. 

Tài xế siêu xe Ferrari 488 tông chết người đã ra đầu thú: Khai nhận lý do rời khỏi hiện trường sau tai nạn - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn siêu xe Ferrari 488 và xe máy - Ảnh: Báo Dân Việt

Đến 22h ngày 1/11, tài xế Hoàng Bằng Việt ra đầu thú. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ôtô còn có chị N.T.N.A. (sinh năm 1988, trú quận 8, TP.HCM). Sau tai nạn, do hoảng sợ, anh Việt và chị N.A. đã rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y Hà Nội lấy máu, mẫu nước tiểu giám định cồn, chất gây nghiện đối với anh Hoàng Bằng Việt.

Hiện tại, cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ tai nạn giao thông trên và xử lý theo quy định của pháp luật.

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