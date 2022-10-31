Phát hiện MỚI trong vụ xe Ferrari 488 tông chết người ở Hà Nội sau khi trích xuất camera

Xã hội 31/10/2022 16:04

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ siêu xe Ferrari 488 va chạm với xe máy ở Hà Nội khiến 1 người tử vong.

Liên quan vụ va chạm giữa ô tô Ferrari và xe máy khiến 1 người tử vong, theo thông tin từ Vietnamnet, cơ quan chức năng cho biết, bước đầu đã có kết quả trích xuất camera. Đại diện lực lượng chức năng: "Trích xuất camera, cho thấy hình ảnh một người đàn ông bước ra khỏi chiếc Ferrari ở cửa bên ghế lái sau đó rời đi. Chúng tôi đã có báo cáo cụ thể về vụ việc"

bê cạnh đó, nói về hình ảnh một cô gái trẻ ngồi ở vị trí lái của xe, vị này nhận định, không loại trừ khả năng cô gái trên ô tô di chuyển sang ghế lái để bước ra ngoài do cửa ra phía bên kia bị hỏng, tình tiết này khiến nhiều người hiểu nhầm cô gái là tài xế.

Phát hiện MỚI trong vụ xe Ferrari 488 tông chết người ở Hà Nội sau khi trích xuất camera - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnamnet

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã lấy mẫu vân tay trên vô lăng để có kết quả khẳng định chính xác về người cầm lái. Cũng theo đội Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, cô gái trẻ đi trên xe Ferrari khai nhận là ngồi cùng xe và không cầm lái. 

Báo cáo ban đầu cũng viết, người cầm lái chiếc xe là anh V. (trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

 

Phát hiện MỚI trong vụ xe Ferrari 488 tông chết người ở Hà Nội sau khi trích xuất camera - Ảnh 2
Ông Lê Đình Hới (SN 1964, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày, tại đường Lê Quang Đạo (đoạn ngang với Liên đoàn bóng đá Việt Nam) thuộc phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm), siêu xe Ferrari 488 mang biển số 80-346.NG.74 do anh Hoàng Bằng V (SN 1997, Nam Từ Liêm) điều khiển đi theo chiều từ Mễ Trì – hướng Lê Đức Thọ đến địa chỉ nêu trên thì xảy ra va chạm với 1 xe mô tô mang biển kiểm soát 29T1 – 337.35, do ông Lê Đình Hới (SN 1964, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) tử vong tại chỗ. Hai phương tiện cùng bị hư hỏng.

Tại thời điểm vụ va chạm xảy ra, trên chiếc siêu xe Ferrari 488 còn có 1 người phụ nữ (chưa rõ danh tính). Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, anh V và người phụ nữ đã rời khỏi hiện trường.

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