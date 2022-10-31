Công an Thủ Đức (TP.HCM) đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc người vợ bị thương, còn người chồng tử vong trong tư thế treo cổ trong một căn nhà trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 31/10, Công an Thủ Đức, TP.HCM đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ việc người vợ bị thương còn người chồng tử vong trong tư thế treo cổ trong một căn nhà trên địa bàn.

Thông qua điều tra ban đầu, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, một nữ sinh lớp 10 đi học về nhà (cũng là tiệm spa) nằm trên đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, Thủ Đức thì phát hiện cha chết trong tư thế treo cổ, còn mẹ nằm bất động trong tiệm.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng hỗ trợ đưa người mẹ đi cấp cứu, đồng thời trình báo trình báo công an. Tiếp nhận vụ việc Công an phường Tăng Nhơn Phú A đã đến phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

Tiệm spa là nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, công an phát hiện người chồng chết trong tư thế treo cổ, người vợ bất tỉnh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong. Qua tìm hiểu, hai vợ chồng đã ly thân. Gần đây người chồng có ý định quay lại và thường xuyên tới tiệm spa của vợ, đến hôm nay thì xảy ra vụ việc. Hai vợ chồng có hai con gái học lớp 4 và lớp 10.

Hiện tại, Công an Thủ Đức cũng cử các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng phối hợp cùng Viện kiểm sát vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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