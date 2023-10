Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 31/10, liên quan vụ tai nạn 4 người chết ở Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Dĩ An tạm giữ tài xế Nguyễn Trường Hận (40 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Khi rẽ trái được khoảng 10m, tài xế nghe thấy tiếng động dưới gầm xe nên dừng lại mở cửa xuống thì thấy đã va chạm với xe máy khiến 4 người trên xe tử vong, các thi thể nằm ở bánh trước, bánh sau của xe đầu kéo.

Lúc này, tài xế chạy qua cây xăng đối diện rồi nhờ người dân chở đến cơ quan công an trình báo. Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe tải, kết quả không có nồng độ cồn trong cơ thể.

Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VOV

Ngoài ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.Dĩ An, gia đình nạn nhân sống và làm việc ở tỉnh Đồng Nai. Gia đình sang thăm người thân ở TP Thuận An, khi trở về thì xảy ra tai nạn. Ngoài ra, TP.Dĩ An sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng để gia đình lo mai táng.