Công an TP.Dĩ An, Bình Dương đã tạm giữ và lấy lời khai của Nguyễn Trường Hận - tài xế xe đầu kéo liên quan vụ tai nạn làm chết 4 người vào ngày 30/10.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 31/10, liên quan vụ tai nạn 4 người chết ở Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Dĩ An tạm giữ tài xế Nguyễn Trường Hận (40 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Tài xế Hận là người điều khiển xe đầu kéo biển số tỉnh Lâm Đồng cán tử vong 4 người trong một gia đình đi xe máy tại giao lộ đường Mỹ Phước Tân Vạn vào chiều 30/10. Danh tính các nạn nhân gồm: anh Phạm Văn Luốc (37, quê Hậu Giang, là chồng), chị Lương Thị Hà (32 tuổi, quê Thanh Hoá, là vợ), cháu Phạm Thị Ngọc N. (8 tuổi), và cháu Phạm Thị Ngọc Nh. (3 tuổi, là 2 con gái của vợ chồng anh Luốc, chị Hà). Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Giao thông Theo thông tin từ báo Giao thông, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, Nguyễn Trường Hận lái xe đầu kéo BKS: 49C-087.21 kéo theo rơ-mooc BKS: 50R-044.58, chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng khu du lịch Thủy Châu về ngã 3 Tân Vạn. Đến gần giao lộ, tài xế nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông màu xanh nên cho xe di chuyển chậm vào giao lộ rồi rẽ trái về hướng ngã ba Tân Vạn. Lúc này tài xế chỉ quan sát gương chiếu hậu bên trái mà không quan sát gương chiếu hậu bên phải.

Khi rẽ trái được khoảng 10m, tài xế nghe thấy tiếng động dưới gầm xe nên dừng lại mở cửa xuống thì thấy đã va chạm với xe máy khiến 4 người trên xe tử vong, các thi thể nằm ở bánh trước, bánh sau của xe đầu kéo. Lúc này, tài xế chạy qua cây xăng đối diện rồi nhờ người dân chở đến cơ quan công an trình báo. Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe tải, kết quả không có nồng độ cồn trong cơ thể. Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: VOV Ngoài ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP.Dĩ An, gia đình nạn nhân sống và làm việc ở tỉnh Đồng Nai. Gia đình sang thăm người thân ở TP Thuận An, khi trở về thì xảy ra tai nạn. Ngoài ra, TP.Dĩ An sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng để gia đình lo mai táng.

Diễn biến MỚI của vụ xe đầu kéo tông 4 người tử vong: Bước đầu điều tra có dấu hiệu của tội phạm hình sự Liên quan đến vụ xe đầu kéo tông 4 người tử vong tại chỗ, lực lượng chức năng cho biết bước đầu điều tra có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

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