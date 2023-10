Liên quan đến vụ gia đình 4 người tử vong trong vụ tai nạn thương tâm ở Bình Dương, theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 31/10, ông Phạm Văn Bảy - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, bước đầu thành phố sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/người và hỗ trợ người nhà lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn vào chiều qua.

Công an tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định danh tính các nạn nhân. Bước đầu xác định cả 4 nạn nhân trong cùng 1 gia đình, gặp nạn sau khi từ Đồng Nai sang thăm người quen tại phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương trở về.