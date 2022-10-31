Vụ gia đình 4 người chết thảm dưới bánh xe đầu kéo: Gặp nạn sau khi đến Bình Dương thăm người thân

Xã hội 31/10/2022 08:29

Bước đầu xác định cả 4 nạn nhân trong cùng 1 gia đình, gặp nạn sau khi từ Đồng Nai sang thăm người quen tại phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương trở về.

Liên quan đến vụ gia đình 4 người tử vong trong vụ tai nạn thương tâm ở Bình Dương, theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 31/10, ông Phạm Văn Bảy - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, bước đầu thành phố sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/người và hỗ trợ người nhà lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm trên đường Mỹ Phước- Tân Vạn vào chiều qua.

Công an tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định danh tính các nạn nhân. Bước đầu xác định cả 4 nạn nhân trong cùng 1 gia đình, gặp nạn sau khi từ Đồng Nai sang thăm người quen tại phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương trở về.

Danh tính các nạn nhân gồm: người chồng là Phạm Văn Luốc (37 tuổi, quê Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, tạm trú tại tỉnh Đồng Nai), vợ là Lương Thị Hà (chưa xác định được năm sinh). Hai con gái gồm: Lương Thị Ngọc Nhi (8 tuổi) và Lương Thị Ngọc Nhiên (3 tuổi).

Vụ gia đình 4 người chết thảm dưới bánh xe đầu kéo: Gặp nạn sau khi đến Bình Dương thăm người thân - Ảnh 1
Vụ tai nạn xảy ra ngay khúc cua khiến cả 4 người tử vong tại chỗ - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trước đó, khoảng 15h chiều 30/10, ông Luốc lái xe máy chở vợ con chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn để từ Bình Dương về Đồng Nai. Khi tới đoạn khu du lịch Thủy Châu, nút giao giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT743A, thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An thì va chạm với xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Trường Hận (40 tuổi, quê huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) lái chạy cùng chiều (xe đầu kéo chạy phía sau xe máy).

Được biết, nút giao đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT743A (gần khu du lịch Thủy Châu) là một trong những nút giao thông phức tạp trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Tại nút giao này, tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn bị "bẻ gắt" để nối với nút giao Tân Vạn (giáp ranh TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai) với mật độ xe tải, xe container rất cao. Khu vực này còn có nhiều kho logistics nên các phương tiện càng đông đúc.

Theo quy hoạch, đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn nói trên trùng một phần với dự án đường vành đai 3 TP.HCM. Từ tháng 7/2020, HĐND tỉnh Bình Dương đã thông qua chủ trương dự án tạo cảnh quan, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến đường huyết mạch của tỉnh, trong đó sẽ đặt trạm thu phí trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn để vừa điều tiết giao thông, vừa có kinh phí để làm các cầu vượt, hầm chui tại các nút giao thông lớn và duy tu bảo dưỡng đường.

Tuy nhiên dự án này cho tới nay vẫn chưa được thực hiện.

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