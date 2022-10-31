Sau cú va chạm rất mạnh, người điều khiển xe máy bị húc văng, tử vong tại chỗ, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Liên quan vụ xe Ferrari va chạm với xe máy làm một người chết, theo thông tin từ VOV, lãnh đạo Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, sau khi hoàn thiện khám nghiệm hiện trường, hiện hồ sơ ban đầu của vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Hà Nội tiếp nhận xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, hình ảnh cô gái trẻ mặc váy trắng xuất hiện trong khoang lái và bên cạnh ô tô Ferrari 488 Pista Spider màu đỏ trong vụ tai nạn được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng, cô gái này mới là người cầm lái trực tiếp chiếc "xế hộp" trên.

Về thông tin này, lãnh đạo Đội CSGT số 6 thông tin: "Sau khi xảy ra tai nạn, người ngồi trên ô tô là Hoàng Bằng V. (sinh năm 1997) được người dân đưa đi cấp cứu. Cô gái trẻ trên là người đi cùng, ở lại để phối hợp xử lý vụ việc". Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an Hà Nội làm rõ.

Cô gái trẻ trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội là người đi cùng, không phải người cầm lái gây tai nạn - Ảnh: VOV

Trao đổi với Zingnews, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội đang phối hợp với lực lượng CSGT trích xuất camera quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình (đoạn giáp phố Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm) làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Toàn bộ camera quanh khu vực sẽ được lấy dữ liệu để điều tra” - nguồn tin cho biết do chiếc xe có yếu tố nước ngoài, hồ sơ vụ việc và phương tiện đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố thụ lý. Kết quả xác minh ban đầu, ôtô Ferrari 488 mang biển số ngoại giao. Nguồn gốc phương tiện là của một đại sứ quán tại Việt Nam.

Trước đó, khoảng 3h45 ngày 31/10, xe Ferrari 488 màu đỏ lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng đi Sân vận động Mỹ Đình. Tới đoạn trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ôtô này xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 29T1 do ông Lê Đình Hới (sinh năm 1964, ở Phú Lương, Hà Đông) điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

CSGT cho hay vụ tai nạn khiến ông Hới tử vong tại chỗ. Xe Ferrari nát đầu còn chiếc xe máy biến dạng, đổ giữa đường.

Vụ siêu xe Ferrari tông chết người ở Hà Nội: Lời khai của cô gái đi cùng nghi phạm Liên quan đến vụ siêu xe Ferrari gây tai nạn chết người ở Hà Nội, lực lượng chức năng cho biết, khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, cô gái trẻ khai nhận ngồi cùng xe nhưng không cầm lái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-ro-danh-tinh-tai-xe-lai-sieu-xe-ferrari-488-tong-chet-nguoi-o-my-dinh-519580.html