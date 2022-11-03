Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 3/11, Viện Kiểm sát nhân dân Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, tên gọi khác là Luân “chùa”, ngụ chung cư Mẫu Tâm, P.5, TP.Đà Lạt) về hành vi hành hạ con trai, theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thành Luân (37 tuổi) bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về hành vi hành hạ con trai 10 tuổi - Ảnh: Zing

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 19/10, khi đi nhậu về, Luân nghe vợ nói con ruột là cháu N.A.H (SN 2012) có lấy 100.000 đồng. Đang sẵn có men rượu trong người, Luân dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, mông của con mình. Nguyễn Thành Luân con dùng dây thắt lưng liên tục đánh cháu H. Không dừng lại ở đó, Luân yêu cầu con trai cởi hết quần áo, dùng dây thắt lưng buộc vào cổ, bắt con bò dưới đất còn mình thì dắt đi.