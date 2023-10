Ngay sau tiếp nhận tin báo của người dân, Công an Đà Lạt đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra nhanh chất ma túy đối với Nguyễn Thành Luân nhưng cho kết quả âm tính. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Luân.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do say rượu nên mất kiểm soát hành vi. Lãnh đạo Công an Đà Lạt cho biết thêm, Nguyễn Thành Luân đang chấp hành án phạt tù về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng được hưởng án treo, đối tượng cũng đã nhiều lần dùng cây, gậy đánh con trai.