Mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có quyết định mới đối với Nguyễn Thành Luân (37 tuổi), đối tượng đã hành hạ con ruột vào ngày 19/10.
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Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 3/11, Viện Kiểm sát nhân dân Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, tên gọi khác là Luân “chùa”, ngụ chung cư Mẫu Tâm, P.5, TP.Đà Lạt) về hành vi hành hạ con trai, theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 19/10, khi đi nhậu về, Luân nghe vợ nói con ruột là cháu N.A.H (SN 2012) có lấy 100.000 đồng. Đang sẵn có men rượu trong người, Luân dùng tay đánh nhiều lần vào mặt, mông của con mình. Nguyễn Thành Luân con dùng dây thắt lưng liên tục đánh cháu H. Không dừng lại ở đó, Luân yêu cầu con trai cởi hết quần áo, dùng dây thắt lưng buộc vào cổ, bắt con bò dưới đất còn mình thì dắt đi.
Theo clip người dân quay và camera an ninh trong chung cư ghi lại, Luân còn bắt cháu H sủa tiếng chó. Đối tượng này bắt con ruột bò từ căn hộ xuống cầu thang rồi lại bò vào căn hộ. Tiếp đó, Luân kéo cháu H trần truồng bò từ căn hộ ra tới hành lang chung cư, kéo xuống tầng trệt rồi ra tới ngoài đường.
Ngay sau tiếp nhận tin báo của người dân, Công an Đà Lạt đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra nhanh chất ma túy đối với Nguyễn Thành Luân nhưng cho kết quả âm tính. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Luân.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do say rượu nên mất kiểm soát hành vi. Lãnh đạo Công an Đà Lạt cho biết thêm, Nguyễn Thành Luân đang chấp hành án phạt tù về tội gây rối trật tự công cộng, nhưng được hưởng án treo, đối tượng cũng đã nhiều lần dùng cây, gậy đánh con trai.