Thông tin MỚI về vụ án cháy quán karaoke làm 32 người tử vong ở Bình Dương

Xã hội 02/11/2022 11:50

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có những báo cáo mới về vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 1/11, tại họp báo thường kỳ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức, liên quan vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả trưng cầu giám định nên chưa thể khép lại vụ án.

Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt chủ quán karaoke An Phú là Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Đồng thời, mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với 2 cán bộ công an về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là Trung tá Nguyễn Duy Linh, Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy Thuận An và Đại úy Nguyễn Văn Võ, cán bộ Đội phòng cháy chữa cháy TP Thuận An, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

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Đại tá Trần Văn Chính thông tin về liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào lúc 20h45 ngày 6/9, tiếng hô hoán của nhân viên quán karaoke An Phú truyền ra ngoài. Lúc này, lửa bốc cháy dữ dội, khói um lên, lan ra ngoài từ các khe cửa. Do ngọn lửa bùng phát ở lầu 3, nên nhiều nhân viên và khách đang ở lầu 3 bị bít lối đi. Quá hoảng loạn, một số người mắc kẹt đã nhảy lầu để thoát thân.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thuận An nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa, đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt. Trong quá trình điều tra, đơn vị đã thu thập dữ liệu thông tin từ camera an ninh của quán cho thấy, đám cháy xuất phát từ hành lang tầng 2 ở các phòng 204, 206. Khói bốc lên tầng 2 và tầng 3. Lúc này, nhân viên quán karaoke dùng bình chữa cháy mini có sẵn trong quán để dập lửa nhưng bất thành.

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Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News

Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng 2. Do cơ sở được xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh, khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm 32 người chết.

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