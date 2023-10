Vầo ngày 28/10, vụ cháy tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến (xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) khiến 3 người tử vong và thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Công an Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết khoảng 0 giờ 30 phút vào ngày 28/10, trên địa bàn xã An Khánh xảy ra vụ cháy, thiêu rụi một cửa hàng tạp hóa, làm 3 người tử vong tại chỗ.

Cụ thể, người dân phát hiện khói, lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến (xã An Khánh, huyện Châu Thành) do chị Bùi Thị Yến Sương (33 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) làm chủ.

Cửa hàng tạp hóa bốc cháy dữ dội vào giữa đêm - Ảnh: Tin tức thông tấn Việt Nam

Nhận tin báo, Công an H.Châu Thành nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ và Tổ Phòng cháy chữa cháy Công an huyện phối hợp người dân xung quanh chữa cháy và cứu người bị nạn. Đồng thời, thông báo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP.Sa Đéc điều lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng 2 xe chuyên dùng đến hiện trường chữa cháy.

Đến khoảng 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong cửa hàng tạp hóa có 6 người. Lực lượng công an và người dân đưa được 3 người (vợ chồng và con trai chủ nhà) ra ngoài an toàn thông qua cửa thoát hiểm. 3 người còn lại gồm Nguyễn Thanh Phương, Ngô Văn Lam và Hoàng Tuấn Anh (cùng ngụ TP.HCM) tử vong tại chỗ. Theo Công an H.Châu Thành, vụ cháy còn gây thiệt hại tài sản hơn 4 tỉ đồng.

Sau khi nhận thông tin vụ cháy làm 3 người tử vong tại chỗ, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp và H.Châu Thành đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, động viên gia đình.

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy cửa hàng tạp hóa đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

