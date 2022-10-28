Vào chiều ngày 28/10, Công an tỉnh Đồng Tháp đã xác định được nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở xã An Khánh, huyện Châu Thành khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Tháp bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở xã An Khánh, huyện Châu Thành khiến 3 người tử vong là do chập điện.

Cụ thể, vào khoảng 0h45 cùng ngày, người dân gọi báo tin cho Công an xã An Khánh về vụ cháy tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến, do chị Bùi Thị Yến Sương (33 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) làm chủ.

Lực lượng chức năng điều tra vụ cháy tại hiện trường - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Công an xã An Khánh cùng người dân đã ra phía sau cửa hàng đập cửa sổ và cứu được 3 người, gồm vợ chồng và con trai của chủ nhà đang trong tình trạng hoảng loạn ra khỏi đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, lực lượng Công an không thể tiếp cận được với 3 người còn lại trên tầng lầu. Vụ cháy làm 3 người kẹt trên lầu tử vong.

Công an huyện Châu Thành đã huy động nhiều lực lượng tại chỗ phối hợp với người dân địa phương và Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP Sa Đéc tham gia chữa cháy. Đến khoảng 2h45 sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, do trong cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hầu hết tài sản đều bị thiêu rụi. Công an Đồng Tháp thông tin: “3 nan nhân tử vong do ngạt khí; tài sản thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ đồng”.

Hiện tại, Công an Đồng Tháp vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đồng Tháp: Cửa hàng tạp hóa bốc cháy dữ dội vào giữa đêm khiến 3 người tử vong tại chỗ Vầo ngày 28/10, vụ cháy tại cửa hàng bách hóa Bảy Tiến (xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) khiến 3 người tử vong và thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

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