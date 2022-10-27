Danh tính người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn đường sắt ở Ninh Thuận: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Xã hội 27/10/2022 14:06

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Phan Rang - Tháp Chàm đã có những kết luận về nguyên nhân ban đầu trong vụ tai nạn đường sắt ở Ninh Thuận.

Liên quan đến vụ tai nạn đường sắt ở Ninh Thuận làm một phụ nữ tử vong, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết đã xác định danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là Phạm Thị Thái Hoa (54 tuổi, ngụ ở P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Danh tính người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn đường sắt ở Ninh Thuận: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Cụ thể, vào 9 giờ 17 phút cùng ngày, tàu chở hàng số hiệu SH44 chạy hướng Nam – Bắc, khi qua địa bàn khu phố 1, phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Nình Thuận) thì tông vào bà Hoa. Khi phát hiện bà Hoa, lái tàu kéo còi cảnh báo nhưng nạn nhân không phản ứng. Sau đó, lái tàu tiếp tục hãm phanh nhưng không kịp, đầu máy tàu va chạm với bà Hoa, cuốn nạn nhân vào gần toa xe và kéo đi khoảng 145m khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Danh tính người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn đường sắt ở Ninh Thuận: Hé lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2
Bà Hoa được xác định bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối và có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm  - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào thời điểm xảy ra tai nạn, bà Hoa đang đi bộ trong giới hạn đường sắt bên trái hướng Bắc – Nam và có khả năng nạn nhân tự tử. Trước đó, bà Hoa được xác định bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn cuối và có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm.

Qua làm việc với gia đình nạn nhân, bà Hoa hay bỏ nhà đi lang thang. Đánh giá ban đầu, Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm xác định nạn nhân tự tử.

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