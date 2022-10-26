Một người phụ nữ bị tàu lửa tông tử vong ở Ninh Thuận: Bị kéo lê hơn 1 km rồi mắc kẹt dưới gầm tàu

Xã hội 26/10/2022 15:12

Trên tuyến đường sắt bắc - nam, đoạn qua địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 phụ nữ tử vong ngay tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 9h30 ngày 26/10, trên tuyến đường sắt bắc - nam, đoạn qua địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn đường sắt, làm 1 phụ nữ tử vong.

 

Cụ thể, một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, chưa rõ danh tính đi dọc tuyến đường sắt theo hướng nam - bắc, đoạn qua khu vực thuộc P.Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm thì bị đoàn tàu chuyên chở hàng hóa chạy theo hướng nam - bắc cuốn vào dưới thân tàu.

Một người phụ nữ bị tàu lửa tông tử vong ở Ninh Thuận: Bị kéo lê hơn 1 km rồi mắc kẹt dưới gầm tàu - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Chưa dừng lại, nạn nhân bị đoàn tàu kéo đi khoảng 1 km, mắc kẹt dưới gầm tàu. Lái tàu đã dừng đoàn tàu, phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Một người phụ nữ bị tàu lửa tông tử vong ở Ninh Thuận: Bị kéo lê hơn 1 km rồi mắc kẹt dưới gầm tàu - Ảnh 2
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Thanh niên

 

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, đưa thi thể nạn nhân đang mắc kẹt ra khỏi đoàn tàu.

 

Đồng thời, Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành xác minh, tìm danh tính nạn nhân.

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