Vào ngày 26/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Điểu Sắc (32 tuổi, ngụ tại thị xã Chơn Thành, Bình Phước), nghi can trong vụ giết người đàn ông trong vườn cao su.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 26/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ Điểu Sắc (32 tuổi, ngụ xã Minh Lập, TX.Chơn Thành), nghi phạm đập phá xe ô tô rồi dùng cuốc đánh tử vong chủ xe.

Cơ quan công an cho biết, sau khi rà soát đã phát hiện Sắc có dấu hiệu nghi vấn và có đặc điểm khớp với thông tin người dân cung cấp nên đã mời về làm việc. Bước đầu, Sắc đã thừa nhận dùng cuốc tấn công ông Nguyễn Văn An (53 tuổi) khiến người này tử vong.

Tuy nhiên, về nguyên nhân giết ông An thì Sắc vẫn chưa chịu khai nhận.

Đối tượng Điểu Sắc tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn An (53 tuổi) điều khiển ô tô hiệu Fortuner vào rẫy cao su ở ấp 7, xã Minh Thắng. Tại đây, khi ông An đang đi kiểm tra vườn thì bất ngờ Điểu Sắc chạy đến, dùng cuốc đập liên tiếp vào ô tô đang dừng bên đường. Thấy xe bị đập phá, ông An liền chạy lại ngăn cản thì bị Sắc dùng cuốc đánh liên tục vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng đập phá ô tô, dùng cuốc đánh chết người - Ảnh: Báo Dân Trí

Gây án xong, nghi phạm Sắc mang theo cây cuốc rồi lấy một chiếc xe máy đi rẫy của một người dân gần đó, rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an xã Minh Thắng và Công an xã Minh Lập nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực lượng truy bắt nghi phạm nguy hiểm. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã vây bắt gọn nghi phạm cùng tang vật gây án tại xã Minh Lập.

Vụ đập phá ô tô, dùng cuốc đánh chết chủ xe hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

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