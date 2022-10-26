Che kín mặt xông vào công ty, nam thanh niên dí dao vào cổ cô gái để cướp tài sản giữa ban ngày

Xã hội 26/10/2022 13:24

Thấy 3 người ngồi trong văn phòng Công ty, đối tượng cầm dao dí vào cổ cô gái để cướp tiền.

Theo thông tin từ VTC news, ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định bắt tạm giam đối tượng vác dao lao vào trụ sở một công ty trên địa bàn cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip do camera của một gia đình tại phường Hòa Quý ghi lại hình ảnh nam thanh niên sử dụng dao cướp tài sản.

Từ thông tin này, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với công an phường xác minh, xác định hiện trường vụ việc và tìm được bị hại là chị Đ.T.M.D (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Theo chị Đ.T.M.D. cho biết, trước đó, khoảng 11h20 ngày 19/10, chị cùng anh L.V.T (trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và chị T.T.T.T (trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ngồi bàn chuyện tại phòng khách Công ty XQ Land (tổ 66, phường Hòa Quý) thì một thanh niên che kín mặt xông vào dùng dao kề cổ, yêu cầu chị đưa tiền.

Anh L.V.T dùng ghế chống trả thì đối tượng chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy không có BKS phóng về phía đường Nguyễn Phước Lan, tẩu thoát. Từ thông tin chị D. cung cấp, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn xác lập chuyên án, chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự khẩn trương truy tìm nghi phạm.

 

Che kín mặt xông vào công ty, nam thanh niên dí dao vào cổ cô gái để cướp tài sản giữa ban ngày - Ảnh 1
Huỳnh Bá Danh bị bắt giữ - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ báo Dân Việt, qua xác minh làm rõ, cảnh sát nhận định Danh là đối tượng nghi vấn hàng đầu.

Chiều 24/10, các mũi trinh sát đồng loạt được lệnh bao vây, bắt giữ đối tượng Huỳnh Bá Danh. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Huỳnh Bá Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Truy bắt nhanh kẻ cướp Iphone 13 ProMax đưa cho vợ bán lấy tiền tổ chức sinh nhật ở An Giang

Truy bắt nhanh kẻ cướp Iphone 13 ProMax đưa cho vợ bán lấy tiền tổ chức sinh nhật ở An Giang

Cảnh sát Hình sự Công an TP.Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường Mỹ Quý và Mỹ Thới đã bắt giữ thủ phạm vụ cướp là Lê Văn Lấy và thu hồi tang vật.

Xem thêm
Từ khóa:   dí dao cướp tài sản cướp tài sản giữa ban ngày nghi phạm cướp tài sản

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?