Thấy 3 người ngồi trong văn phòng Công ty, đối tượng cầm dao dí vào cổ cô gái để cướp tiền.

Theo thông tin từ VTC news, ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định bắt tạm giam đối tượng vác dao lao vào trụ sở một công ty trên địa bàn cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip do camera của một gia đình tại phường Hòa Quý ghi lại hình ảnh nam thanh niên sử dụng dao cướp tài sản.

Từ thông tin này, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự phối hợp với công an phường xác minh, xác định hiện trường vụ việc và tìm được bị hại là chị Đ.T.M.D (trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Theo chị Đ.T.M.D. cho biết, trước đó, khoảng 11h20 ngày 19/10, chị cùng anh L.V.T (trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và chị T.T.T.T (trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ngồi bàn chuyện tại phòng khách Công ty XQ Land (tổ 66, phường Hòa Quý) thì một thanh niên che kín mặt xông vào dùng dao kề cổ, yêu cầu chị đưa tiền.

Anh L.V.T dùng ghế chống trả thì đối tượng chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy không có BKS phóng về phía đường Nguyễn Phước Lan, tẩu thoát. Từ thông tin chị D. cung cấp, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn xác lập chuyên án, chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự khẩn trương truy tìm nghi phạm.

Huỳnh Bá Danh bị bắt giữ - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ báo Dân Việt, qua xác minh làm rõ, cảnh sát nhận định Danh là đối tượng nghi vấn hàng đầu.

Chiều 24/10, các mũi trinh sát đồng loạt được lệnh bao vây, bắt giữ đối tượng Huỳnh Bá Danh. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Huỳnh Bá Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

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