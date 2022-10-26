Phản ứng của cô dâu khi được hai người bạn thân ở TP.HCM mừng cưới tổng số tiền 1 tỷ đồng

Trong lúc trao tiền mừng, anh Phú Tài nhắn nhủ: “6 năm trước, mình có lỡ hứa với Hằng là khi đám cưới nếu giàu anh sẽ cho em 1 tỷ đồng nhưng bây giờ anh chưa giàu, chỉ khá thôi nên tặng 500 triệu đồng”. Sau đó, anh chàng cầm một xấp tiền đưa lên khay, tặng cho đôi uyên ương. Cuối đoạn clip, anh trao cho người bạn thân của mình một cái ôm, hy vọng cặp đôi sau khi nhận được sự chúc phúc của mình sẽ hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 22/10, tại đám cưới của chị Vũ Thị Hằng (27 tuổi) ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hai người bạn thân là anh Lâm Nguyễn Phú Tài (28 tuổi, TP.HCM) và Kiều Tuấn Anh (26 tuổi, TP.HCM) đã mừng cho cô dâu tổng cộng 1 tỷ đồng.

Anh Tài cho biết: “Tôi, Hằng và Tuấn Anh chơi với nhau rất thân. Cả ba làm cùng nghề nên có nhiều cái dễ chia sẻ với nhau. Việc trao quà mừng cưới đến 500 triệu đồng của tôi không phải cố tình gây sự chú ý. Tất cả chỉ xuất phát từ một lời hứa của 6 năm trước".

Ngoài Anh Tài, Kiều Tuấn Anh cũng trao tặng quả cưới nửa tỉ đồng cho bạn thân. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô dâu được hai người bạn thân tặng tiền mừng cưới lớn bất ngờ "gây bão" trên mạng xã hội.

Cùng suy nghĩ với anh Tài, anh Tuấn Anh chia sẻ: “Với những gì đã cùng nhau vượt qua, tôi cho rằng món quà đó Hằng hoàn toàn xứng đáng được nhận. Chơi với nhau 6 năm, chúng tôi đã tốt lên từng ngày. Số tiền mừng đó cũng là thành quả mà chúng tôi tạo ra trong quá trình cùng nhau khởi nghiệp. Tình nghĩa của cả ba không chỉ có bấy nhiêu”. Vì thân với cả cô dâu và chú rể nên lần đầu tiên anh Tuấn Anh ăn đám cưới đến tận 3 ngày. Dù mất nhiều thời gian nhưng anh rất hạnh phúc và vui khi bạn thân tìm được bến đỗ.

Dù cùng kinh doanh chung một lĩnh vực, có sự cạnh tranh nhất định nhưng cả ba vẫn giữ được tình bạn, cùng nhau phát triển. Anh Tài nghĩ số tiền mình vừa tặng cho Hằng thể hiện sự trân trọng mối quan hệ bạn bè, chứ không hẳn chỉ là tiền quà cưới.

Của hồi môn "khủng" của cô dâu trong ngày cưới - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, về phía cô dâu - chị Vũ Thị Hằng chia sẻ: "Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được hai người bạn thân thiết tặng quà trong đám cưới. Chúng mình chơi với nhau rất thân từ khi mới chân ướt chân ráo lên TP.HCM. Anh Tài và Tuấn Anh là 2 người chứng kiến quá trình tìm hiểu và yêu nhau của vợ chồng mình. Cả hai là người đã giải hòa mỗi lúc chúng mình có những bất đồng, luôn có những lời khuyên để bảo vệ tình yêu cho hai vợ chồng”.

Dù quà mừng của hai bạn khá lớn nhưng chị Hằng không lo lắng. Với tính cách của mình, chị khẳng định: “Nếu như bạn đi một, tôi sẽ trả lại hai. Chúng tôi chơi và làm ăn với nhau. Tình cảm là trên hết”.