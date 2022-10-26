Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xe ô tô 7 chỗ lao xuống hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) khiến 2 người tử vong vào hôm 13/10.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 25/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành giám định, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xe ôtô 7 chỗ lao xuống hồ Xuân Hương, ở thành phố Đà Lạt. Qua điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, chiếc xe Fortuner biển số 67A-068.67 là của ông bà D. (SN 1969, cùng sinh sống tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Làm việc với cơ quan chức năng, vợ chồng chủ xe cho biết trước đó nam tài xế không sử dụng rượu bia, hay chất kích thích. Nhiều khả năng do không thuộc đường, trời lại mưa, khiến tài xế không nhận biết được mặt đường đọng nước và mặt hồ dẫn đến vụ tai nạn trên. Tài xế điều khiển chiếc xe ôtô lao xuống hồ Xuân Hương làm 2 người tử vong không sử dụng bia, chất kích thích - Ảnh: Báo Dân Trí Cụ thể, vợ chồng bà D. (SN 1969) cùng tài xế P.H.H. (SN 1972) và hướng dẫn viên du lịch T.C.N. (SN 1995), cùng ở tỉnh An Giang đi du lịch ở thành phố Đà Lạt. Sau khi ăn tối, họ vào đường Lê Đại Hành, để qua cầu Ông Đạo, trước mặt là hồ Xuân Hương. Lúc này, trời Đà Lạt mưa. Khi đang di chuyển với tốc độ tương đối nhanh thì bất ngờ chiếc xe ôtô 7 chỗ lao thẳng xuống hồ.

Thời điểm đó, vợ chồng chủ xe ngồi hàng ghế sau nên đã bung cửa ra và thoát ra ngoài nên sống sót. Riêng tài xế và hướng dẫn viên do không thoát được ra ngoài nên khi lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm kiếm được xe thì cả hai người đã tử vong. Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt chiếc xe ô tô lao xuống hồ Xuân Hương - Ảnh: Báo Người Lao Động Theo thông tin từ báo Dân Việt, Công an Lâm Đồng đã giao Phòng Kỹ thuật - Hình sự phối hợp với Cục Khoa học - Kỹ thuật - Hình sự (Bộ Công an) giám định chiếc xe có lỗi kỹ thuật gì hay không để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe có bị lỗi kỹ thuật không, đến nay ngành chức năng chưa có kết luận chính thức. Cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe không sử dụng rượu bia, chất kích thích.

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