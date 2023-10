Một vài bạn đi cùng muốn can ngăn nhưng nam sinh tên là X.T (ngụ xã Tu Tra, Đơn Dương) cầm dao đe dọa “đứa nào vào can tao giết”. Tiếp đó, L. bị lôi ra sân bóng và bị nhóm học sinh lớp 10 đánh tới tấp đến ngất xỉu. Chỉ khi có người lớn phát hiện, chạy tới can ngăn, nhóm học sinh có hành vi đánh người mới bỏ đi. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, L. được bạn đưa về nhà trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, lên giường trùm kín mền, không dám kể lại chuyện bị hành hung với cha mẹ.



Nữ sinh L. bị đánh bầm tím mắt phải - Ảnh: báo Thanh Niên

Trao đổi với báo Thanh Niên, bà Ngô Thị Thu Hằng (mẹ của L.) cho biết, nửa đêm nghe tiếng con gái khóc nên vào hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó, bà Hằng mới phát hiện trên người con gái đầy thương tích, mắt sưng húp, bầm tím... L. vừa khóc vừa kể chuyện bị nhóm học sinh lớp 10 đánh hội đồng.