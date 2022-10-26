Nữ sinh N.P.T.L bị đánh hội đồng đến ngất xỉu, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương vùng mặt, trên đầu có vết rách. Hiện tinh thần của nữ sinh vẫn chưa ổn định.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 25/10, Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, nữ sinh L. (lớp 7C, trường THCS K’Đơn) nhập viện lúc 7h ngày 24/10 trong tình trạng bị choáng, chấn thương vùng đầu, mặt; mắt phải bị phù nề, trên đầu có vết rách. Theo lời kể của nạn nhân, đêm 23/10, khi đang ăn tối tại nhà thờ K’Đơn, em bị N.H (lớp 7A cùng trường), chị gái của N.H là Huyền (lớp 10 trường THPT P’Ró), L.H.T.Tr (lớp 10 Trung cấp Nghề Đơn Dương) và một số học sinh khác gọi ra góc khuất đánh hội đồng bằng tay, chân và mũ bảo hiểm.

Một vài bạn đi cùng muốn can ngăn nhưng nam sinh tên là X.T (ngụ xã Tu Tra, Đơn Dương) cầm dao đe dọa “đứa nào vào can tao giết”. Tiếp đó, L. bị lôi ra sân bóng và bị nhóm học sinh lớp 10 đánh tới tấp đến ngất xỉu. Chỉ khi có người lớn phát hiện, chạy tới can ngăn, nhóm học sinh có hành vi đánh người mới bỏ đi. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, L. được bạn đưa về nhà trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, lên giường trùm kín mền, không dám kể lại chuyện bị hành hung với cha mẹ.

Nữ sinh L. bị đánh bầm tím mắt phải - Ảnh: báo Thanh Niên Trao đổi với báo Thanh Niên, bà Ngô Thị Thu Hằng (mẹ của L.) cho biết, nửa đêm nghe tiếng con gái khóc nên vào hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó, bà Hằng mới phát hiện trên người con gái đầy thương tích, mắt sưng húp, bầm tím... L. vừa khóc vừa kể chuyện bị nhóm học sinh lớp 10 đánh hội đồng.

Đến sáng 24/10, bà Hằng đưa L. đến TTYT Đơn Dương chụp phim, CT. Lúc đó, nữ sinh vẫn bị choáng, mắt sưng húp, không mở ra được. Sau đó, bà Hằng làm đơn trình báo vụ việc đến Công an và UBND xã Ka Đơn, đề nghị làm rõ vụ việc và xử lý những kẻ đánh hội đồng L. Nằm trên giường bệnh, L. cho rằng em bị hiểu nhầm là nói xấu N.H (học lớp 7A cùng trường) trên Facebook nên N.H gọi chị gái là Huyền, rồi Huyền gọi thêm Trâm, Tường và một số học sinh khác đến đánh hội đồng nữ sinh này.

Em L. còn bị thương ở đầu - Ảnh: báo Tiền Phong Sau khi biết tin, cô chủ nhiệm lớp 7C Trường THCS Ka Đơn đã đến TTYT Đơn Dương thăm hỏi và động viên nữ sinh. Hiện Trường THCS Ka Đơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc học sinh bị đánh đến nhập viện. Chiều 25/10, ông Phạm Hồng Thanh - Phó chủ tịch UBND xã Ka Đơn, xác nhận đã nhận được đơn của gia đình em L. Hiện Công an xã đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ, báo cáo Công an H.Đơn Dương để làm rõ vụ việc, truy xét nhóm học sinh đánh hội đồng em L. ngất xỉu phải nhập viện để xử lý theo pháp luật

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