Công an H.Phù Mỹ (Bình Định) đang điều tra sự việc một học sinh lớp 9 trên địa bàn bị nhóm nữ sinh đánh hội đồng ngay tại nhà rồi quay clip tung lên mạng xã hội Facebook, Tik Tok...

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook, Tiktok xuất hiện một đoạn clip về việc một nhóm học sinh ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định kéo đến nhà một nữ sinh khác đánh đập rồi quay lại clip. Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã vào cuộc làm rõ vụ việc. Theo VOV xác định thông tin ban đầu, ngày 23/10, tại nhà riêng của mình ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, em T.L.T.M học lớp 9, Trường THCS thị trấn Phù Mỹ bị một nhóm nữ sinh đánh đập và quay lại clip. Đoạn clip sau đó đã lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội gây bức xúc dư luận. Theo nội dung trong clip, em M bị một nữ sinh túm tóc, đấm đá nhiều cái vào vùng hông, ngực, mặt.

một nhóm học sinh ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định kéo đến nhà một nữ sinh khác đánh đập rồi quay lại clip. Ảnh:Báo Thanh Niên Em M còn bị một nữ sinh trong nhóm cố tình lột áo. Sau khi M đứng dậy, một nữ sinh đã quật ngã em, khiến đập đầu xuống nền nhà dẫn đến co giật. Hiện nay, em M đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Trước đó theo báo Thanh Niên, nguyên nhân là nhóm nữ sinh này và M. chơi với nhau và có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Phía gia đình nữ sinh M. cho biết em này bị nhóm nữ sinh nói trên đánh 2 lần, lần đầu ở ngoài đường vào ngày 22.10 và lần thứ 2 bị đánh tại nhà vào ngày 23.10.

Phía gia đình nữ sinh M. cho biết em này bị nhóm nữ sinh nói trên đánh 2 lần. Ảnh:Báo Thanh Niên Ngay sau khi xảy ra sự việc, em M. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Phù Mỹ. Tuy nhiên, Công an H.Phù Mỹ đã yêu cầu đưa em M. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để khám và theo dõi. Hiện sức khỏe của em M. đã ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện. Trưởng Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ việc. Ảnh: VOV Tối 25/10, Thượng tá Nguyễn Hồng Việt, Trưởng Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ việc, chưa thể kết luận được nguyên nhân. Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cho biết, Sở đã nắm được vụ việc 3 nữ sinh ở Trường THCS thị trấn Phù Mỹ đến nhà đánh một nữ sinh khác: “Vụ việc là 2 em đánh, 1 em quay phim. Chúng tôi đang xác minh sự việc. Em học sinh bị đánh bây giờ tinh thần cũng ổn định, không có vấn đề gì. Chúng tôi đang động viên tinh thần cho các cháu rồi mới xem xét xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi cũng làm cương quyết, chứ không để kéo dài”.

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