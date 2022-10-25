Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vào chiều ngày 25/10 đã xác nhận mất liên lạc với khoảng 100 người Việt Nam sau khi họ nhập cảnh vào Hàn Quốc.

Theo VTC News, vào chiều ngày 25/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc mất liên lạc với khoảng 100 người Việt Nam tại Hàn Quốc. Theo bà Lê Thị Thu Hằng, những công dân này mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích du lịch qua sân bay quốc tế Yangyang tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Ảnh: VTC News “Về việc này, ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng Hàn Quốc xác minh, tìm hiểu thông tin về vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết có khoảng 100 công dân Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích du lịch qua sân bay quốc tế Yangyang tỉnh Gangwon." - bà Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại chia sẻ, sự việc nói trên đã khiến các hãng bay và công ty du lịch có liên quan phải tạm dừng đưa du khách đến đảo Yangyang, tỉnh Gangwon đến hết ngày 31/10. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao nhằm tiếp tục theo dõi sát vụ việc nói. Đồng thời tiến hành giữ liên hệ với các cơ quan chức năng tại Hàn Quốc để cập nhật thông tin mới của vụ việc, qua đó hỗ trợ tìm kiếm công dân và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Sân bay quốc tế Yangyang - Ảnh: Korea.net Không những vậy, Cục Lãnh sự sẽ tìm hiểu thông tin về những công dân hiện mất liên lạc và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam lợi dụng hình thức du lịch để tìm cách cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc bằng cách phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam. Theo Tuổi Trẻ, trước đó, vào ngày 22/10, hãng hàng không Fly Gangwon đã đưa ra thông báo Hàn Quốc sẽ tạm thời không tiếp nhận thêm khách du lịch đến từ Việt Nam đăng ký theo diện miễn visa đến sân bay Yangyang từ 0h ngày 23-10 đến 31-10-2022. Nguyên nhân cho sự việc này là để chính quyền Gangwon thực hiện việc "sắp xếp lại công tác quản lý và cấp visa cho người Việt nhập cảnh tại sân bay Yangyang sau thời gian thử nghiệm chính sách miễn visa".

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