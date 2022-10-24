Lời kể của gia đình nữ sinh 16 tuổi có thai bị 'dọa giết' khi yêu cầu trách nhiệm ở Long An

Xã hội 24/10/2022 13:21

Gia đình nữ sinh L.T.B.T bày tỏ bức xúc khi phía nhà Nguyễn Văn T (trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chối bỏ trách nhiệm, thậm chí liên tục nhận được những lời lẽ dọa giết cả nhà.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ông Lương Văn Quang (ngụ tại thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An) cha ruột của nữ sinh L.T.B.T chia sẻ về sự việc trước đó, vào cuối tháng 2/2022, B.T bỏ nhà đi theo một thanh niên tên Nguyễn Văn T (trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Giữa tháng 4, ông Quang cho biết B.T trở về nhà và thông báo với gia đình có thai với T. Ngay sau đó, ông Quang đã đưa B.T đến Công an huyện Đức Hòa và đi giám định thai nhi. Kết quả giám định cho thấy thai nhi của B.T chính là con của T.

Lời kể của gia đình nữ sinh 16 tuổi có thai bị 'dọa giết' khi yêu cầu trách nhiệm ở Long An - Ảnh 1
Nữ sinh L.T.B.T - Ảnh: Báo bảo vệ phát luật

Theo ông Quang, nhiều lần gia đình T đã đến đàm phán với gia đình ông xin cưới. Cụ thể, vào ngày 2/9 gia đình T đến nhà ông Quang đề cập vấn đề cưới xin. Tuy nhiên, gia đình ông Quang chờ đợi gia đình T gần 5 tháng mà không thấy hồi âm. Ông Quang bức xúc kể: "Trong thời gian chờ đợi gia đình T đến bàn bạc chuyện cưới hỏi, bất ngờ chúng tôi phát hiện T đã cưới một cô gái khác 18 tuổi".

Cũng theo ông Quang, ngay sau khi phát hiện T đi cưới một cô gái khác mà không phải con mình, ông đã rất bức xúc và làm đơn khởi kiện đến Công an huyện Đức Hòa. Khoảng đầu tháng 10, ông gia đình ông Quang liên tục nhận được những lời lẽ xúc phạm, thậm chí dọa giết cả nhà.

Lời kể của gia đình nữ sinh 16 tuổi có thai bị 'dọa giết' khi yêu cầu trách nhiệm ở Long An - Ảnh 2
Cha ruột của nữ sinh L.T.B.T - Ảnh: Báo Dân Việt

Đến ngày 24/10, lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa cho biết, đã nhận tin tố giác tội phạm về trường hợp nữ sinh L.T.B.T đang mang thai, thông tin này đã giao Cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý để xác minh làm rõ. Công an huyện Đức Hòa nói: "Nếu có đủ chứng cứ, tài liệu nữ sinh L.T.B.T chưa đủ 16 hoặc đủ 16 mà có thai, cấu thành tội giao cấu với người dưới 16 tuổi sẽ bàn giao điều tra tỉnh thụ lý theo thẩm quyền".

Trước đó, theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, vào ngày 22/10, ông Lương Văn Quan cho biết con gái của ông bỏ nhà đi theo một người tên T. khoảng gần hai tháng nay mới về nhà.

Sau khi về nhà, gia đình phát hiện B.T có thai và đưa đi giám định. Kết quả giám định cho thấy thai nhi của B.T chính là con của người tên T.. Ông Quan cho biết: "Quá trình đàm phán với hai bên gia đình không thuận lợi, chúng tôi muốn T. phải có trách nhiệm với B.T. Nhưng những ngày qua chúng tôi liên tục nhận được hàng chục cuộc gọi với những lời lẽ vô văn hóa. Thậm chí đòi giết cả gia đình chúng tôi. Gia đình hiện đang bất an mong cơ quan Công an sớm vào cuộc".

Hiện tại, gia đình nữ sinh B.T đang sống trong bất an, lo lắng bởi liên tục nhận được những cuộc gọi dọa giết nếu khiếu kiện lên công an vụ việc này. Bên cạnh đó, Công an huyện Đức Hòa thông tin, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ tố cáo từ gia đình L.T.B.T và đang xác minh làm rõ vụ việc.

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