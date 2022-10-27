Thương tâm: Hai ông cháu bị cuốn vào gầm xe tải tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Xã hội 27/10/2022 09:34

Ông chở cháu đến trường mầm non học thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo khiến cả hai tử vong ngay tại chỗ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 6h15 ngày 27/10, tại ngã ba vào Trường mầm non Sen Hồng (xã Kim Long, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo khiến 2 ông cháu vong tại chỗ.

Qua điều tra ban đầu, tại thời điểm trên, xe đầu kéo BS 60H - 029.93 do ông Nguyễn Văn Trường (SN 1981, trú huyện Long Nhất, tỉnh Đồng Nai) lái, kéo theo rơ mooc BS 60R - 055.40 lưu thông trên QL 56 hướng từ H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đi TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thương tâm: Hai ông cháu bị cuốn vào gầm xe tải tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Thanh niên

Khi đến ngã 3 đường vào trường mần non Sen Hồng, xã Kim Long thì xảy ra va chạm với xe máy BS 72F1 - 194.27 (chưa rõ hướng di chuyển). Trên xe máy có 1 người già và 1 trẻ em. Vụ va chạm khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường và bị xe đầu kéo cán ngang người, tử vong tại chỗ.

 

Thương tâm: Hai ông cháu bị cuốn vào gầm xe tải tử vong tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2
Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Thanh niên, người dân xung quanh hiện trường cho biết, người đàn ông đang chở cháu đến trường mầm non để học thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Châu Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một người phụ nữ bị tàu lửa tông tử vong ở Ninh Thuận: Bị kéo lê hơn 1 km rồi mắc kẹt dưới gầm tàu

Một người phụ nữ bị tàu lửa tông tử vong ở Ninh Thuận: Bị kéo lê hơn 1 km rồi mắc kẹt dưới gầm tàu

Trên tuyến đường sắt bắc - nam, đoạn qua địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 phụ nữ tử vong ngay tại chỗ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hai ông cháu tử vong tai nạn giao thông Hai ông cháu do tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?