Ông chở cháu đến trường mầm non học thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo khiến cả hai tử vong ngay tại chỗ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 6h15 ngày 27/10, tại ngã ba vào Trường mầm non Sen Hồng (xã Kim Long, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo khiến 2 ông cháu vong tại chỗ.

Qua điều tra ban đầu, tại thời điểm trên, xe đầu kéo BS 60H - 029.93 do ông Nguyễn Văn Trường (SN 1981, trú huyện Long Nhất, tỉnh Đồng Nai) lái, kéo theo rơ mooc BS 60R - 055.40 lưu thông trên QL 56 hướng từ H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đi TP.Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Thanh niên

Khi đến ngã 3 đường vào trường mần non Sen Hồng, xã Kim Long thì xảy ra va chạm với xe máy BS 72F1 - 194.27 (chưa rõ hướng di chuyển). Trên xe máy có 1 người già và 1 trẻ em. Vụ va chạm khiến 2 người trên xe máy ngã xuống đường và bị xe đầu kéo cán ngang người, tử vong tại chỗ.

Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Thanh niên, người dân xung quanh hiện trường cho biết, người đàn ông đang chở cháu đến trường mầm non để học thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Châu Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Một người phụ nữ bị tàu lửa tông tử vong ở Ninh Thuận: Bị kéo lê hơn 1 km rồi mắc kẹt dưới gầm tàu Trên tuyến đường sắt bắc - nam, đoạn qua địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến 1 phụ nữ tử vong ngay tại chỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-hai-ong-chau-bi-cuon-vao-gam-xe-tai-tu-vong-tai-ba-ria-vung-tau-518151.html