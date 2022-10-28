Trước đó, vào khuya 26/10, xe tải biển số (BS) 86C - 007.11 do anh Trần Quang Vinh (trú Hàm Thuận Bắc) điều khiển chở theo chị Lê Thị Mỹ Dung (36 tuổi, vợ anh Vinh) lưu thông hướng nam - bắc. Khi đến địa điểm trên - là điểm mở của dải phân cách cứng - thì xe tải này chuyển hướng và đang dừng, chờ quay đầu.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào ngày 27/10, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe tải đã xảy ra trên Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) vào khuya 26/10, làm người vợ tử vong tại chỗ… Sau đó, người chồng cũng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Cùng lúc này, xe đầu kéo BS 79H - 016.12 do anh Trịnh Đình Long (30 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển tiếp tục tông vào xe tải 86C - 007.11 và đẩy thân xe tải này vào dải phân cách cứng khiến phương tiện lật nghiêng. Cú tông làm tài xế Vinh văng ra khỏi cabin, chị Dung bị mắc kẹt bên trong và được người dân giải cứu ra ngoài.

Lúc này xe tải BS 79H - 003.98 do Nguyễn Đình Nam (32 tuổi, trú Khánh Hòa) lưu thông cùng chiều phía sau tông vào đuôi xe BS 86C - 007.11. Cú tông quá mạnh làm xe tải 86C-007.11 lao qua phần đường ngược lại, hướng bắc - nam.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do chấn thương quá nặng, chị Dung đã tử vong, sau đó anh Vinh cũng đã tử vong theo vợ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều 27/10, đám tang của 2 vợ chồng xấu số là anh Trần Quang Vinh (SN 1982) và chị Lê Thị Mỹ Dung (SN 1986). Căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng nằm cuối con đường bê tông ở xóm Bàu Giếng Vịt thuộc thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Xót xa hơn khi 2 đứa con anh chị đang khoác trên người bộ đồ tang trắng, nét mặt thẫn thờ đứng chắp hai tay bên 2 cỗ quan tài nằm trong căn nhà nhỏ nhuốm màu tang thương.

Lúc này, có nhiều bà con ở xóm Bàu Giếng Vịt cùng đến chung tay với gia đình lo đám tang cho vợ chồng anh Vinh, chị Dung. Chị Hai, hàng xóm vợ chồng anh Vinh - chị Dung cho biết, hai vợ chồng anh Vinh sống bằng nghề buôn bán rau tươi và nếu có dư đồng nào, anh chị thường cho bà con nông dân ứng trước tiền để mua vật tư nông nghiệp sau đó mua rau sau…

Cũng theo chị Hai, nhờ cách làm ăn chân quê nhưng thấm đẫm tình nghĩa này nên bà con trong xóm ai cũng thương vợ chồng anh Vinh. Tính toán lắm vợ chồng anh mới mua được chiếc xe tải nhỏ cũ, để ban đêm đi thu mua nông sản sau đó chở đến chợ Phú Long bỏ sỉ.

Chồng tử vong theo vợ, bỏ lại 3 con thơ - Ảnh: Báo Dân Việt

Một người chị họ của anh Vinh cho biết, anh Vinh có thuê tài xế hàng đêm đi chở hàng, nhưng do đêm xảy ra tai nạn, tài xế báo lại bị đau chân đột xuất nên anh Vinh phải lái xe chở vợ đi. Nhưng, xe vừa rời khỏi nhà khoảng 1km thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Điều mà hàng xóm lo nhất là hai vợ chồng anh Vinh - chị Dung ra đi để lại ba con thơ dại. Cháu lớn nhất tên V. hiện đang học lớp 9, cháu thứ 2 tên Q. đang học lớp 4 và một cháu nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi.

Bà con xung quanh cho biết, dù mới sinh con, nhưng do công việc buôn bán và thu mua nông sản đi sớm về khuya, nên chị Dung cũng đành cai sữa cho đứa con thứ 3 sớm để cùng chồng mưu sinh. Sau khi anh chị qua đời, người nhà phải gửi đứa con thứ 3 mới 6 tháng tuổi của anh chị về nhà ngoại ở thị trấn Ma Lâm nhờ các dì chăm sóc.

Hàng xóm đến viếng vợ chồng anh Vinh và chị Dung - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngoài ra, ông Trần Văn Hiệp, cha ruột anh Vinh cho biết, khi tai nạn xảy ra, đại diện tài xế xe tải và xe container trong vụ tai nạn cũng đã đến viếng tang, chia sẻ nỗi mất mát với gia đình và tạm thời mỗi bên đại diện hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự.

Nhìn 2 đứa cháu nội đầu chít khăn tang, ông Hiệp ngậm ngùi: “Dù sao chúng tôi cũng đã lớn tuổi, không cần gì nhiều cho tương lai, nhưng nghĩ đến cảnh 3 đứa cháu nội tuổi còn nhỏ mà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, ruột gan tôi đau như bị xát muối. Nhất là đứa cháu mới 6 tháng tuổi, không biết tương lai rồi sẽ ra sao…”.