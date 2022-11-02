Vụ hỏa hoạn khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm xảy ra tại căn nhà số 103, đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 1, khóm 4, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 2/11, thượng tá Võ Phúc Thọ - trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh An Giang cho biết trên địa bàn phường Châu Phú A, TP Châu Đốc vừa xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

Cụ thể, vào khoảng 2h30 sáng ngày 2/11, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh An Giang phối hợp các ngành chức năng TP Châu Đốc khẩn trương đến hiện trường dập lửa. Sau gần 30 phút, đám cháy đã được khống chế và ngăn không cháy lây lan sang các nhà kế bên. Theo cảnh sát, căn nhà xảy ra cháy do ông Lâm Truyền Vân (64 tuổi) làm chủ và đang sống cùng hai người cháu.

Cảnh sát đã cứu được ông Lâm Truyền Vân, còn chị T.C.C. (38 tuổi) và bé T.B.Tr. (7 tuổi, con gái chị C.) bị kẹt trong đám cháy đã chết ngộp.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Thượng tá Thọ cho biết, gia đình lượm rất nhiều bọc ni lông, chai, lon để trong nhà. Vì vậy khi xảy ra cháy, ngọn lửa đã cháy rất nhanh và xuất hiện rất nhiều khói. Đặc biệt là lối thoát hiểm của nhà đã bị tắc nghẽn nên cảnh sát không thể tiếp cận vào cứu hai mẹ con, dẫn đến hai nạn nhân bị chết ngạt.

Cận cảnh ngôi nhà bị cháy làm hai mẹ con tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngoài ra, người dân sống gần hiện trường vụ cháy, ngôi nhà này của ông Vân, còn 2 mẹ con chị C. từ TP.HCM về đây ở nhờ hơn bốn năm qua. Chị C. có dấu hiệu bị bệnh nên thường xuyên lượm rất nhiều bọc ni lông mang về nhà.

Hiện trường vụ cháy đang được bảo vệ, chờ đội khám nghiệm tử thi của Công an tỉnh An Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ cháy.

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