Diễn biến MỚI trong phiên phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xác minh việc các bị cáo vu khống công an bắt cóc Diễm My

Xã hội 02/11/2022 12:12

Trong phiên phúc thẩm vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai, Hội đồng xét xử đã trình chiếu đoạn video được quay vào ngày 12/12/2019, ghi lại cảnh các đối tượng đã vu khống Công an huyện Đức Hòa bắt cóc Võ Thị Diễm My và đánh đập.

Theo thoogn tin từ báo Sài gòn và Giải phóng, vào ngày 2/11, tỉnh Long An mở lại phiên phúc thẩm xét xử Vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) và nhóm người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ.

Trong phiên tòa hôm nay, 5 bị cáo được đưa đến tòa, bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt. Ngoài ra, một số người làm chứng, người có quyền lợi liên quan cũng vắng mặt. Tuy vậy, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho rằng, việc vắng mặt những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử phúc thẩm nên đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Diễn biến MỚI trong phiên phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xác minh việc các bị cáo vu khống công an bắt cóc Diễm My - Ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, tại phiên sơ thẩm, các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) đều khai mình không có cha mẹ.

Sau khi nghe hội đồng xét xử công bố Bản án sơ thẩm, các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương đều khẳng định không thực hiện như quy kết của Bản án sơ thẩm và đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo vô tội, trả tự do cho các bị cáo. 

Trước lời phủ nhận này của các bị cáo, hội đồng xét xử đã trình chiếu đoạn video được quay vào ngày 12/12/2019, mà nhóm bị cáo quay lại, vu khống Công an huyện Đức Hòa bắt cóc Võ Thị Diễm My, đánh đập các bị cáo. Trong video có tiếng hô lớn "công an bắt cóc, công an bắt cóc người", kết quả giám định xác định giọng nói này của bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên.

Khi hội đồng xét xử đặt câu hỏi có nhận ra giọng nói trong video hay không, bị cáo Nhất Nguyên không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ trả lời chung chung "Đây là video không phải do tôi đăng tải, người ta có nhiều chiêu trò cắt ghép nên tôi không trả lời”. Ngoài ra, bị cáo Nhất Nguyên cũng cho rằng kết quả giám định không chính xác. Bị cáo cũng cho rằng thời điểm này xảy ra một vụ mất tích tại công an huyện, nên bị cáo quay lại để làm bằng chứng. Nhất Nguyên khẳng định Công an huyện Đức Hòa bắt cóc Diễm My.

Trong video có hình ảnh của bị cáo Lê Tùng Vân nằm ra ghế đá, la lối nhưng tất cả các bị cáo đều trả lời không biết là ai, các bị cáo đều có một câu trả lời giống nhau.

Diễn biến MỚI trong phiên phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Xác minh việc các bị cáo vu khống công an bắt cóc Diễm My - Ảnh 2
Ông Lê Tùng Vân vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: VNExpress

Đại diện Công an huyện Đức Hòa xác nhận, video này được quay tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa và được tung lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu, xúc phạm tới cơ quan công an.

Bên cạnh đó, có mặt tại tòa án, cha mẹ của Võ Thị Diễm My cũng khẳng định, vào ngày 12/12/2019, Công an huyện Đức Hòa có mời tới trụ sở làm việc và sau đó giao lại Diễm My cho gia đình chứ không phải bắt cóc như nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai vu khống.

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Vào ngày 28/10, Công an tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ngụ nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai.

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