Thông tin từ VietNamNet cho biết, ngày 2/11, TAND tỉnh Long An mở phiên xét xử theo trình tự phúc thẩm 6 bị cáo trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" (điều 331, Bộ luật Hình sự) xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai” hay còn có tên là “Thiền am bên bờ vũ trụ” (ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà) gây chú ý của dư luận.

Bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò tổ chức, chỉ đạo các bị cáo còn lại lập, quản lý, sử dụng, đăng tải trên các kênh Youtube, chỉ đạo quay clip, dựng rồi duyệt để đăng lên các trang mạng xã hội. Các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Lê Tùng Vân. Bị cáo Cao Thị Cúc giúp bị cáo Lê Tùng Vân quản lý thu chi, tham gia các nghi thức cúng bái để quay clip đăng trên mạng xã hội.

Các bị cáo dùng mạng xã hội Youtube đăng 5 clip sai sự thật, xuyên tạc xúc phạm đến uy tín, danh dự của đơn vị Công an huyện Đức Hoà, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân ông Trần Ngọc Thảo (tức Thượng toạ Thích Nhật Từ). Những clip này có lượt xem, lượt like và bình luận cao đã gây mất an ninh trật tự địa phương, vi phạm pháp luật.

Sau khi TAND huyện Đức Hòa tuyên án sơ thẩm (ngày 21/9), có 6/6 bị cáo kháng cáo vì không đồng ý với toàn bộ bản án sơ thẩm. Ông Lê Tùng Vân đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm trả tự do cho các bị cáo và đình chỉ vụ án.

Phiên tòa phúc thẩm được mở sau khi có kết quả giám định ADN 28 người liên quan tại Tịnh thất Bồng Lai.

Bị cáo Lê Tùng Vân được cảnh sát dìu đến Tòa vào tháng 7. Ảnh: TTXVN

Theo Zing cho biết, hôm 28/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết sau khi lấy mẫu ADN của 28 người liên quan sinh sống trong hộ của bị cáo Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai đưa đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM để giám định, bước đầu cơ quan an ninh điều tra đã có kết quả giám định ADN.

Cơ quan An ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định này đến với những người liên quan sống tại Tịnh thất Bồng Lai; đồng thời nhà chức trách đang xem xét khởi tố một số người liên quan về tội Loạn luân và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.