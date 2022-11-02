Điều tra vụ em bé bị ô tô lùi cán qua người ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Vào ngày 2/11, Công an Vũng Tàu đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc một em bé bị ô tô cán qua người trong một con hẻm đường Bình Giã, phường 8, Vũng Tàu.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 2/11, lực lượng chức năng Vũng Tàu tiến hành xác minh, điều tra vụ việc một em bé bị ô tô cán qua người trong một con hẻm. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội tên D.T.A. đã đăng tải đoạn clip kèm lời cảnh báo phụ huynh cẩn thận, không chủ quan lơ là với con nhỏ. Thông qua hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, trong lúc ô tô đang lùi có một cháu bé chạy đến sau xe dẫn đến bị cuốn vào gầm. Chứng kiến vụ việc, một số người đã la hét báo cho tài xế dừng xe, sau đó đưa cháu bé ra khỏi gầm xe, đi bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe mất lái trôi tự do dẫn đến cán vào người cháu bé - Ảnh: Báo Dân Việt Qua điều tra ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 19h58 tối 1/11, tại một con hẻm đường Bình Giã, phường 8, TP Vũng Tàu. Người đàn ông điều khiển xe ô tô BKS 72A - 600.XX đang lùi trong hẻm. Lúc này, cháu A. (SN 2021) bất ngờ chạy ra phía sau đuôi xe rồi bị cuốn vào gầm. Khi nghe tiếng kêu la, tài xế dừng lại và phát hiện có cháu bé nằm dưới gầm xe nên hoảng hốt mở cửa, cùng một người dân khác đưa cháu bé ra khỏi gầm. Tuy nhiên, chiếc xe mất lái trôi tự do dẫn đến cán vào người cháu bé. Ngay sau đó, cháu bé được nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu với tình trạng đa chấn thương.

Người đăng tải đoạn clip chia sẻ lời cảnh báo sau vụ việc trên - Ảnh: Vietnamnet Về tình hình sức khỏe của cháu bé, theo thông tin từ Vietnamnet, lãnh đạo Bệnh viện Vũng Tàu xác nhận, vào lúc 21h tối qua 1/11 bệnh viện tiếp nhận cấp cứu cho cháu A. trong tình trạng tổn thương nặng, ngay trong đêm các y bác sĩ đã phải thực hiện ca mổ cho cháu bé. “Đến đầu giờ chiều nay, các y bác sĩ đã hoàn thành ca mổ lần 2 cho cháu bé. Cháu bị tổn thương nội tạng nặng, dự kiến sau khi sức khỏe tạm ổn sẽ được chuyển lên tuyến trên tại TP.HCM để tiếp tục điều trị”, vị lãnh đạo bệnh viện này cho biết.

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