Hiện trường hai xe khách vỡ toác sau va chạm, hành khách la hét hoảng loạn

Xã hội 07/11/2022 09:48

Vào sáng 7/11, một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách xảy ra trên quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào gần 9 giờ sáng 7/11, Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe khách khiến tài xế bị thương, giao thông ùn ứ kéo dài hàng km hướng từ ngã ba Dầu Giây về huyện Trảng Bom. Đồng thời, sau cú tông, một tài xế bị thương nặng, trên hai xe có hàng chục hành khách.

Hiện trường hai xe khách vỡ toác sau va chạm, hành khách la hét hoảng loạn - Ảnh 1Hiện trường hai xe khách vỡ toác sau va chạm, hành khách la hét hoảng loạn - Ảnh 2Hiện trường hai xe khách vỡ toác sau va chạm, hành khách la hét hoảng loạn - Ảnh 3
Cú tông mạnh khiến tài xế xe khách giường nằm kẹt cứng, bị thương nặng phần chân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 4h sáng ngày 7/11, xe khách biển số 86B-009.xx chở hàng chục hành khách chạy trên quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến khu vực ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), xe khách bất ngờ húc vào đuôi xe khách giường nằm biển số 60F-002.xx lưu thông cùng chiều phía trước.

Hiện trường hai xe khách vỡ toác sau va chạm, hành khách la hét hoảng loạn - Ảnh 4
Phần đuôi xe của chiếc xe khách hư hỏng - Ảnh: Báo Người Lao Động
Hiện trường hai xe khách vỡ toác sau va chạm, hành khách la hét hoảng loạn - Ảnh 5
Chiếc xe khách giường nằm còn tông tiếp vào gara ô tô khiến 1 chiếc xe tải hư hỏng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cú tông mạnh khiến đầu xe 86B-009.xx vỡ nát, tài xế bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tài xế xe giường nằm bị thương nặng phần chân, hàng chục hành khách hoảng loạn. Vụ tai nạn khiến giao thông ùn ứ cục bộ hàng km, hướng Dầu Giây-Trảng Bom.

Hiện trường hai xe khách vỡ toác sau va chạm, hành khách la hét hoảng loạn - Ảnh 6
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hưng Lộc đã đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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