Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào gần 9 giờ sáng 7/11, Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe khách khiến tài xế bị thương, giao thông ùn ứ kéo dài hàng km hướng từ ngã ba Dầu Giây về huyện Trảng Bom. Đồng thời, sau cú tông, một tài xế bị thương nặng, trên hai xe có hàng chục hành khách.

Cú tông mạnh khiến tài xế xe khách giường nằm kẹt cứng, bị thương nặng phần chân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Qua điều tra ban đầu, vào khoảng 4h sáng ngày 7/11, xe khách biển số 86B-009.xx chở hàng chục hành khách chạy trên quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai đi TP.HCM. Khi đến khu vực ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc (huyện Thống Nhất), xe khách bất ngờ húc vào đuôi xe khách giường nằm biển số 60F-002.xx lưu thông cùng chiều phía trước.