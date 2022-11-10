Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam

Xã hội 10/11/2022 11:26

Vào ngày 10/11, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM ra lệnh tiếp tục tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tiếp tục ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Bình Dương) từ ngày 4/11.

 

Cụ thể, bị can Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3. Sau đó, ở giai đoạn Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM điều tra bổ sung vụ án theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, phía gia đình bị can Nguyễn Phương Hằng có đơn gửi Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị được đặt tiền bảo đảm thay cho biện pháp tạm giam, để bị can Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại chữa bệnh.

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Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM ra lệnh tiếp tục tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND TP.HCM, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng phạm tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo kết luận điều tra, vào tháng 3/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội như: YouTube, Facebook, TikTok..., bà Hằng phát trực tiếp (livestream) đưa các thông tin chưa được kiểm chứng gây xúc phạm uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân. Cơ quan công an đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan, nếu có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật. Đối với các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến bà Hằng nhằm mục đích câu like tăng thu nhập, Công an TPHCM và các đơn vị chức năng có liên quan sẽ xác minh, làm rõ.

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Bị can Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream - Ảnh: Báo Thanh niên

Từ tháng 6/2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội trên, bị can Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau và được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi phát trực tiếp, bị can Hằng đã phát ngôn những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều cá nhân. Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận đã có phát ngôn xúc phạm, bôi nhọ nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, bà Lan, vợ chồng Thủy Tiên và ông Hưng. Bị can Hằng khai là do những người này có phát ngôn xúc phạm bà cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng Lò Vôi). Vì thế, bà Hằng đã dùng từ ngữ phát ngôn xúc phạm, bôi nhọ lại những người này. 

Kết luận điều tra nêu rõ, đây là vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của Nguyễn Phương Hằng được xác định là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Ngày 21/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã đề nghị Cơ quan điều tra Công an tỉnh hoàn thiện thủ tục để chuyển vụ án liên quan bà Hằng (về Công an TPHCM để điều tra triệt để, toàn diện vụ án. Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết sẽ đề nghị nhập vụ án về Công an TP.HCM nhưng do phải làm rõ một số nội dung nên thủ tục này chưa thực hiện xong.

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