Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định nhập vụ án Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an Bình Dương.

Ngày 3/11, theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) can tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Nguyễn Phương Hằng thường xuyên tổ chức các buổi livestream và thu hút đông đảo người xem. Ảnh: Internet Theo KLĐT, bị can Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp (livestream) qua mạng internet tại TP.HCM để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Cùng thời gian này, bị can Nguyễn Phương Hằng cũng thông qua các tài khoản mạng xã hội, công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh trong các buổi livestream tại Bình Dương. Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng có khai báo, những thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân là do bà tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, đọc báo và nằm… mơ. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

Bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh là do nữ ca sỹ này đã bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bà Nguyễn Phương Hằng. Về nghệ sỹ Hoài Linh, bà Hằng khai, bà biết Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, khi có xung đột và cho rằng ông Võ Hoàng Linh lừa đảo, bà Hằng nhờ Hoài Linh cùng lên tiếng thì ông Linh im lặng. Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam tại TP HCM từ ngày 24/3/2022 đến nay. Ảnh: Thanh Niên Các buổi livestream của bà Hằng có sự hỗ trợ, giúp sức của ông Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty CP Đại Nam), bà Lê Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng Công ty CP Đại Nam) và bà Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Hằng tại Công ty CP Đại Nam). Trong các buổi livestream mà bà Hằng phát ngôn về Hoài Linh và ca sĩ Vy Oanh còn có luật sư Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học luật TPHCM) và luật sư Nguyễn Đình Kim. Ngày 24/3, bà Hằng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng. Đến gần cuối tháng 6/2022, Viện KSND TPHCM phê chuẩn gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Đến nay, Cơ quan điều tra hoàn tất điều tra, chuyển Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng. Cùng với việc đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, CQĐT cho biết sẽ tiếp tục xử lý các cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho bà Hằng sau khi có kết quả trưng cầu giám định.

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