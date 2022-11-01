Có 6 cá nhân tố giác bà Nguyễn Phương Hằng đến Công an tỉnh Bình Dương.

Ngày 1/11, theo thông tin từ báo Thanh Niên, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) cho Công an TP.HCM.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Viện KSND tỉnh Bình Dương đã có văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng, chuyển cho Công an TP.HCM nhập vụ án để điều tra.

Bị can Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: VietNamNet

Thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm, trước đó, vào tháng 9/2022, sau khi kết thúc quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ án, đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố Nguyễn Phương Hằng về tội "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đến giữa tháng 10 vừa qua, Viện KSND tỉnh Bình Dương đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hoàn thiện thủ tục, chuyển vụ án này về Công an TP.HCM để điều tra triệt để, toàn diện vụ án.

Vào đầu tháng 1/2022, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của 6 cá nhân tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, cầu thủ Công Vinh, Nhà báo Hàn Ni, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan) về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Dương truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" nhưng Viện KSND tỉnh này đã đề nghị nhập vụ án này vào vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra.

Con trai bị cáo Nguyễn Phương Hằng tiếp tục làm đơn, 'xin đặt tiền bảo đảm' cho mẹ tại ngoại Con trai bà Nguyễn Phương Hằng vừa tiếp tục có đơn gửi đến các Cơ quan chức năng xin đặt tiền để bảo đảm. Theo đó, con trai bà Hằng đề nghị được nộp 10 tỉ đồng tiền bảo đảm, xin cho mẹ được tại ngoại.

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