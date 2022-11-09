Người mẹ bị 3 con gái mang xăng đốt nhà bật khóc: 'Mẹ đã vất vả nuôi khôn lớn, dựng vợ gả chồng để rồi nay lại gây ra như thế'

Anh Đỗ Văn Điển (con trai bà Vũ Thị Đều) cho biết, trước khi xảy ra sự việc, bà Đều có nói "sợ chia ra thì chị và các em bán mất".

Vào chiều ngày 9/11, theo thông tin từ Infonet/Vietnamnet, anh Đỗ Văn Điển (SN 1986, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, suốt 10 ngày qua anh luôn túc trực tại Viện Bỏng Quốc gia để chăm sóc cho mẹ là bà Vũ Thị Đều (61 tuổi) bị bỏng nặng, tiên lượng xấu", chị và một em gái bị bỏng trên 30%, còn em gái út bị bỏng 5%. Bà Đều bị bỏng tới 80% tiên lượng xấu - Ảnh: Infonet/Vietnamnet Anh chia sẻ: “Trước đây, tôi cùng mẹ ở căn nhà cấp 4 ở trong ngõ xây dựng từ những năm 1970, khi đó bố tôi đang còn sống. Sau khi bố mất, gia đình tôi vẫn ở trong đó. Đến khi chị và các em đi lấy chồng, họ về nói với tôi là "kiếm tiền mà xây nhà ra sát mặt đường mà ở, không có người ta khinh cho".

Nghe lời chị và các em, tôi cùng mẹ lấp dần cái ao nơi căn nhà xẩy ra vụ việc (khu vực đất tôi xây căn nhà trước đây là cái ao). Thế nhưng, từ khi xây nhà mới, chị em trong gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2020, em gái út đã gửi đơn đề nghị UBND xã Trung Hoà giải quyết về phân chia thừa kế đất đai với lý do "đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng". Chính vì thế mà 3 chị em gái "không bằng lòng". Vụ việc cũng đã được Ủy ban nhân dân xã tổ chức hoà giải ba lần, song bất thành. Gia đình tự xin hoà giải nội bộ nhưng "rạn nứt giữa các thành viên trong nhà ngày càng lớn". Anh Điển thông tin thêm: “Hiện tại mảnh đất của bố mẹ tôi chưa chia cho ai cả. Trước khi xảy ra sự việc, mẹ tôi có nói bà đang còn sống nên "không chia cho đứa nào cả"… Vì bà sợ chia ra thì chị và các em bán mất, rồi chị em trong nhà sống mỗi đứa một nơi, còn bà thì "về già nằm co ra đó, ai về chăm nom" nên bà không chia”.

Tuy nhiên, trước áp lực của 3 cô con gái, mẹ tôi cũng đồng ý là chia cho 3 người 3 suất đất ở bên trong. Nhưng 3 người vẫn không bằng lòng. Anh Điển tâm sự: "Mẹ tôi tuổi đã cao giờ lại bỏng toàn thân, nằm một chỗ không cử động được. Sau khi tỉnh, mẹ tôi đã khóc, trách giận các con: "Đang yên đang lành, mẹ đã vất vả nuôi khôn lớn dựng vợ gả chồng để rồi nay lại gây ra cho mẹ như thế, đó là tội bất hiếu. Mẹ vừa đau khổ vừa xấu hổ với mọi người khi chuyện trong gia đình mình lại như vậy”. Theo anh Điển, hiện chi phí điều trị cho bà Đều đến nay đã hết hơn 200 triệu đồng. Gia đình cũng đang vay mượn thêm anh em họ hàng để chạy chữa cho mẹ của mình. Nói về vụ cháy, anh Điển vẫn chưa hết hãi hùng. Anh kể: “Hôm đó, 3 người con gái mang xăng đến đốt, nếu tôi không nhanh thì cũng bị cháy mà chết. Khi xảy ra sự việc, tôi vội chạy và bị ngã xuống sàn nhà, người ướt đẫm xăng nhưng cố vùng dậy chạy tiếp, nếu bị 3 chị em gái ôm lại thì không biết thế nào. Khi chạy ra ngoài, tôi hô mọi người cứu. Ban đầu ai cũng tưởng chuyện bình thường, đến khi vào nhà thì gần như đã cháy hết dưới tầng 1. Lúc đó mọi người mới ngỡ ngàng, bàng hoàng… Sau sự việc đau lòng, mấy anh em rể cũng thay mặt vợ đến nói chuyện, bàn phương án giải quyết thế này thế kia, nhưng tôi không thể chấp nhận cách hành xử của 3 người con gái gây ra cho mẹ như thế ”. Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Người Lao Động Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/10, 3 con gái của bà Vũ Thị Đều gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng; cùng huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều, đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đều và 3 cô con gái bị thương phải đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do vụ cháy khoảng 50.000.000 đồng. Đến ngày 4/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ. Quyết định khởi tố được đưa ra sau năm ngày cơ quan điều tra xác minh vụ ba người con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ gây phẫn nộ, bàng hoàng dư luận.

Diễn biến sức khỏe mới nhất của các nạn nhân trong vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên Vào ngày 8/11, vị lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia đã thông tin về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân liên quan đến vụ việc 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ.

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