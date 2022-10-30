Hưng Yên: Ba cô con gái phóng hỏa đốt nhà khiến mẹ ruột bị bỏng nặng

Vào ngày 30/10, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, H.Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, 3 cô con gái mang can xăng đến phóng hỏa nhà mẹ đẻ, khiến 4 người bị bỏng.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 30/10, ông Đỗ Trọng Hoạch – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Hoà (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, vào khoảng 9h30 cùng ngày, 3 con gái của bà V.T.Đ (SN 1961, ở xã Trung Hoà) đến nhà bà Đ. đòi mẹ suất đất ngoài đường nhưng bà Đ. không đồng ý vì đất đã phân chia từ trước.

Bà Đ. bị bỏng nặng sau khi con gái châm lửa đốt nhà - Ảnh: VTC News

Sau đó, 3 người con mua can xăng đổ vào nền nhà bà Đ. rồi đốt khiến cả 4 người bị bỏng phải đi viện. Hậu quả, bà Đ. bị bỏng cháy xém nhiều bộ phận cơ thể, được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó.

Ông Hoạch cho biết: "Ngoài ra, 2 cô con gái cũng bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện; cô còn lại bị thương nhẹ và được sơ cứu tại chỗ"".

Lực lượng chức năng đã có mặt và cùng người dân xung quanh hỗ trợ ứng cứu gia đình bà Đ. dập lửa - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ông Hoạch cho biết thêm, bà Đ. vốn có mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong ngõ. Chính quyền xã Trung Hoà từng hoà giải, phân chia đất cho các con bà Đ. Trong đó, suất đất ngoài đường bà Đ. chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ, các bên đã đồng ý ký vào biên bản nhưng hôm nay vẫn xảy ra vụ việc trên.

Ông Hoạch chia sẻ thêm: "Bà Đ. có 3 con gái và 1 con trai. Trước đây gia đình cũng có mâu thuẫn về chia đất đai cho các con nhưng chính quyền xã đã đứng ra hòa giải rồi. Không hiểu sao hôm nay 3 cô con gái lại kéo đến nhà bà Đ. và lại xảy ra vụ việc này".

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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