Hưng Yên: Ba cô con gái phóng hỏa đốt nhà khiến mẹ ruột bị bỏng nặng

Xã hội 30/10/2022 15:54

Vào ngày 30/10, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, H.Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, 3 cô con gái mang can xăng đến phóng hỏa nhà mẹ đẻ, khiến 4 người bị bỏng.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 30/10, ông Đỗ Trọng Hoạch – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Hoà (Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, vào khoảng 9h30 cùng ngày, 3 con gái của bà V.T.Đ (SN 1961, ở xã Trung Hoà) đến nhà bà Đ. đòi mẹ suất đất ngoài đường nhưng bà Đ. không đồng ý vì đất đã phân chia từ trước.

Hưng Yên: Ba cô con gái phóng hỏa đốt nhà khiến mẹ ruột bị bỏng nặng - Ảnh 1
Bà Đ. bị bỏng nặng sau khi con gái châm lửa đốt nhà - Ảnh: VTC News

Sau đó, 3 người con mua can xăng đổ vào nền nhà bà Đ. rồi đốt khiến cả 4 người bị bỏng phải đi viện. Hậu quả, bà Đ. bị bỏng cháy xém nhiều bộ phận cơ thể, được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đó. 

Ông Hoạch cho biết: "Ngoài ra, 2 cô con gái cũng bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện; cô còn lại bị thương nhẹ và được sơ cứu tại chỗ"".

Hưng Yên: Ba cô con gái phóng hỏa đốt nhà khiến mẹ ruột bị bỏng nặng - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đã có mặt và cùng người dân xung quanh hỗ trợ ứng cứu gia đình bà Đ. dập lửa - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Thanh niên, ông Hoạch cho biết thêm, bà Đ. vốn có mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong ngõ. Chính quyền xã Trung Hoà từng hoà giải, phân chia đất cho các con bà Đ. Trong đó, suất đất ngoài đường bà Đ. chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được một suất đất trong ngõ, các bên đã đồng ý ký vào biên bản nhưng hôm nay vẫn xảy ra vụ việc trên.

Ông Hoạch chia sẻ thêm: "Bà Đ. có 3 con gái và 1 con trai. Trước đây gia đình cũng có mâu thuẫn về chia đất đai cho các con nhưng chính quyền xã đã đứng ra hòa giải rồi. Không hiểu sao hôm nay 3 cô con gái lại kéo đến nhà bà Đ. và lại xảy ra vụ việc này".

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Danh tính công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc: Người thân đau đớn thấu trời khi nghe tin

Danh tính công dân Việt Nam thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc: Người thân đau đớn thấu trời khi nghe tin

Bà Đinh Thị A Ngát (40 tuổi, ngụ Bình Định) đau đớn, ngã quỵ khi hay tin con gái đã qua đời sau thảm kịch giẫm đạp tại khu Itaewon của Seoul (Hàn Quốc).

Xem thêm
Từ khóa:   Con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên mâu thuẫn gia đình Con gái đốt nhà mẹ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?