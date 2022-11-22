Phẫn nộ lời khai của người chồng tạt axit, đâm vợ tử vong ngay trên đường ở Bắc Giang

Xã hội 22/11/2022 10:53

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã lấy lời khai chồng của nạn nhân là Thân Văn Hiếu (sinh năm 1997, trú xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên).

Liên quan tới vụ chồng truy sát vợ tử vong trên đường, theo thông tin từ Zing, vào ngày 22/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đang điều tra vụ án giết người xảy ra đêm ngày 21/11, tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Phẫn nộ lời khai của người chồng tạt axit, đâm vợ tử vong ngay trên đường ở Bắc Giang - Ảnh 1
Đối tượng Thân Văn Hiếu - Ảnh: Zing

Qua điều tra, công an đã triệu tập chồng của nạn nhân là Thân Văn Hiếu (sinh năm 1997, trú xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) đến làm việc. Hiếu khai nhận do ghen tuông, tối 21/11, nghi phạm dùng axit, dao truy đuổi, sát hại chị N.T.T. khiến nạn nhân tử vong.

Khám nghiệm tử thi xác định trên người nạn nhân có nhiều vết dao đâm tại phần cổ, lưng, sườn, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp.

Phẫn nộ lời khai của người chồng tạt axit, đâm vợ tử vong ngay trên đường ở Bắc Giang - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc người phụ nữ bị chồng truy sát tử vong - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, mạng xã hội lan truyền đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh 2 xe máy truy đuổi nhau với tốc độ cao. Trước khi bị truy sát, người phụ nữ đã liên tục kêu cứu: “Có ai không? Có ai không, cứu cháu với”. Lúc này, đêm đã khuya, đường vắng nên không có ai can thiệp.

Theo đó, vào lúc 22h ngày 21/11, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên phát hiện 1 người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm sấp ở giữa đường liên xã Thượng Lan, Việt Yên - Ngọc Thiện, Tân Yên. Trên người có nhiều vết dao đâm.

Hiện tại, vụ chồng truy sát vợ tử vong trên đường ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Thời điểm chị Nguyễn Thị T. (24 tuổi, trú xã Nghĩa Trung, H.Việt Yên) bị chồng truy sát, nạn nhân đau đớn la hét rất lớn. Tuy nhiên, do nghi phạm quá manh động nên không ai dám vào can ngăn.

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