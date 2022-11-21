Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18-7-2022, Văn Quý Đạt điều khiển ô tô BKS 43A-455.50 lưu thông trên đường 2 tháng 9.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 21-11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Văn Quý Đạt (SN 1987, trú tổ 31, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Khi đến trước nhà số 148 đường 2 tháng 9 (thuộc phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), Đạt thấy vợ cũ của mình là chị Nguyễn Vũ Ngọc Hiền (SN 1992, trú tổ 31, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) được anh Võ Thành Hiển (SN 1988, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) chở trên xe máy.

Do ghen tuông, Đạt tăng ga, điều khiển xe từ phía sau đâm thẳng vào đuôi xe máy làm anh Hiển và chị Hiền ngã về phía trước.

Thấy cặp nam nữ ngã xuống đường, Đạt tiếp tục điều khiển xe cán qua xe máy và qua người của anh Hiển nhưng tông hụt. Xe chạy qua được khoảng 5m, Đạt dừng lại rồi chạy lùi, quyết tâm tông được chị Hiền, anh Hiển nhưng chỉ tông được anh Hiển. Thấy chị Hiền ôm anh Hiển, Đạt tăng ga đâm thẳng vào hai người.

Vụ án đã gây chấn động tại Đà Nẵng. Bị can sau đó ra đầu thú.

Tại tòa, Văn Quý Đạt cho biết lý do tông xe ô tô vào vợ cũ và anh Hiển là vì ghen tuông. Cụ thể, năm 2021 mặc dù Đạt và chị Hiền đã ly hôn nhưng vẫn sống, sinh hoạt chung nhà. Đạt vẫn còn tình cảm với chị Hiền.

Sau đó, bị cáo đã phát hiện có người thứ 3, thời điểm này chị Hiền cũng bắt đầu dẫn theo các con ra khỏi nhà. Sáng ngày vụ việc xảy ra, Đạt liên lạc chị Hiền để xin được thăm con nhưng chị Hiền từ chối.

Đạt lãnh án cho 2 tội giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản. Ảnh: Thanh Niên

Đang tức giận, tối lại bắt gặp cảnh vợ cũ đi với người tình, Đạt đã nổi cơn điên tình, sẵn có men rượu nên không kiềm chế được.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, HĐXX tuyên phạt Văn Quý Đạt (35 tuổi, nghề nghiệp tài xế, ngụ tổ 31 P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hình phạt là 21 năm tù.

Đạt có tiền sự năm 2015, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc; nhân thân xấu, bị đưa vào trường giáo dưỡng năm 2004 và 2007, năm 2022 bị xử phạt hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nạn nhân vụ án là anh V.T.H bị chấn động não, chấn thương ngực kín, gãy gần 10 xương sườn, tràn dịch màng phổi, gãy xương vai, chấn thương cột sống, thương tích 69%.

Vợ cũ Đạt bị tổn thương phần mềm, thương tích 14%. Đối với xe máy bị Đạt tông qua, cán lại nhiều lần, thiệt hại hơn 2 triệu đồng.

HĐXX tuyên buộc Đạt bồi thường cho anh H. 192 triệu đồng và bồi thường cho vợ cũ 32 triệu đồng.