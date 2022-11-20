Trước các phụ huynh có con em đang học tập tại trường, ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường iSchool liên tục lấy tay lau nước mắt. Ông Bình cùng Ban giám hiệu xin nhận trách nhiệm cao nhất, gửi lời xin lỗi phụ huynh và ngành Giáo dục.

Theo thông tin từ Báo VTC News, ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang khóc và xin nhận trách nhiệm cao nhất sau cái chết của 1 học sinh trong vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Ông Bình cho biết, đến nay có hơn 400 học sinh nhập viện, hơn 200 em đã xuất viện. Nhà trường sẽ chi trả toàn bộ phí điều trị của học sinh. Toàn trường nghỉ một tuần để học sinh điều trị, đồng thời rà soát lại vấn đề an toàn thực phẩm, tìm nguyên nhân ngộ độc. Trường cũng tạm dừng học bán trú.

"Tôi biết những lời này không thể nào là đủ cho những nỗi đau của gia đình em X. (học sinh tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú), những hoang mang, lo lắng của phụ huynh có con đang được chăm sóc tại các bệnh viện. Sự ra đi của bé thật sự là nỗi đau mà chúng tôi không thể nào quên được. Đây là một việc rất đau lòng trong suốt 12 năm hoạt động của nhà trường... Một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi và chia buồn sâu sắc đến gia đình", ông Bình nói.



Vụ ngộ độc nghiêm trọng. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Trong cuộc họp, một phụ huynh cho biết, gần 2 tháng nay, đã nhiều lần phản ánh về chất lượng đồ ăn và đề nghị giáo viên chủ nhiệm báo với nhà trường xem lại nguồn thực phẩm nhưng chưa thấy “hồi âm”. Phụ huynh này rất bức xúc, yêu cầu nhà trường không chỉ kiểm tra nguồn thực phẩm mà cả nguồn nước, tìm nguyên nhân ngộ độc.

Phụ huynh Trần Văn Hiển cho biết con anh học lớp 9, cao lớn, ít ốm vặt, đây là lần đầu tiên cháu bị ốm nặng như vậy. Vào thời điểm nhập viện, cháu nôn, ói, hiện tình trạng đã đỡ nhưng vẫn còn tiêu chảy. Bác sĩ đánh giá nồng độ nhiễm độc cao nhưng hiện nay chưa có phác đồ điều trị.

Liên quan đến sự việc ngộ độc, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn Trường Ischool Nha Trang.

Nói thêm về các suất ăn ở trường, ông Phạm Hữu Bình cho biết, các suất ăn ở trường được hợp đồng với một đơn vị bên ngoài vào nấu. Đó là hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam (25 Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, Nha Trang).

Trung tâm Y tế Nha Trang thông tin, đã lấy một số xét nghiệm và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan sớm làm rõ nguyên nhân khiến hàng loạt học sinh phải nhập viện.

Trường Ischool tổ chức học bán trú cho hơn 800 học sinh. Trường ký hợp đồng với hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam, đường Hai Bà Trưng, TP Nha Trang, cung cấp suất ăn.

Hôm 17/11, học sinh dùng bữa trưa với món cơm, thịt gà luộc xé, rau, sốt làm từ trứng và dầu ăn. Khi về nhà, các em có triệu chứng sốt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, phụ huynh phải đưa đi cấp cứu. Theo thống kê của cơ quan chức năng, 257 học sinh đã phải nhập viện.

Đáng nói, UBND tỉnh Khánh Hòa chiều nay xác nhận, một học sinh nam trường Ischool đã không qua khỏi trên đường di chuyển vào TP.HCM điều trị. Gia đình, Sở GD-ĐT, chính quyền địa phương cùng nhà trường đang lo hậu sự cho em.