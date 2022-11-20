Cha nuôi ngư phủ bị hành hung dã man trên tàu tiết lộ sự thật bất ngờ: con chưa nhận được tiền đền bù, vết thương nặng và sâu

Xã hội 20/11/2022 13:54

Mới đây, cha nuôi của một trong hai ngư phủ bị hành hạ dã man trên tàu tiết lộ tình tiết mới, trong đó người bị hành hung đầy thương tích nặng vẫn chưa nhận tiền đền bù.

Thông tin từ Báo Giao Thông cho hay, liên quan đến clip 2 người đàn ông bị hành hung dã man trên tàu cá ở Cà Mau, chiều 19/11, ông L.T.L., người nhận là cha nuôi của nạn nhân T.V.Tr. chia sẻ, thời gian ông Tr. không đi theo ghe đánh cá thì ở tại nhà ông.

Ông cũng là người giới thiệu cho ông Tr. đi theo ghe cá, nơi mà anh Tr. bị hành hạ.

Vào khoảng tháng 5/2022, bà chủ ghe báo Tr. bị nổi mụn ở tai, nên cho vào bờ để điều trị. Tuy nhiên, ông nhận thấy thương tích trên người Tr. rất nặng và gặng hỏi thì anh Tr. mới nói rằng mình bị đánh.

Cha nuôi ngư phủ bị hành hung dã man trên tàu tiết lộ sự thật bất ngờ: con chưa nhận được tiền đền bù, vết thương nặng và sâu - Ảnh 1
Cha nuôi tiết lộ bất ngờ con bị đánh. Ảnh: Báo Giao Thông

"Lúc này tôi mới đưa Tr. đi khám và phát hiện Tr. bị gãy bẹ sườn, rách tai nặng, gãy răng và có nhiều vết thương trên người. Hơn 2 tháng, tôi là người đưa Tr. đi điều trị và yêu cầu chủ ghe bồi thường", ông L. cho biết thêm.

Sau khi được phía ông L. yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần, sức khỏe cho Tr., chủ ghe đã trợ 150 triệu đồng.

"Sau đó có 1 người mà Tr. nói là anh em kết nghĩa đã nhận 150 triệu đồng từ bà Hà (chủ tàu cá). Người này sau khi nhận tiền đã bỏ đi mất, đến nay, Tr. chưa nhận được tiền", ông L. nói.

"Sau này khi xem được clip Tr. bị đánh như vậy tôi mới bất ngờ. Tôi cứ nghĩ rằng khi đi theo tàu Tr. có mâu thuẫn nên đánh nhau, chứ không nghĩ Tr. bị hành hạ như vậy. Tôi đã cung cấp hồ sơ lúc Tr. đi điều trị bệnh cho công an”, ông L. cho hay.

Theo thông tin từ Báo Lao Động trước đó,trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn video clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông bị hành hạ xảy ra trên tàu cá ở ngoài biển, nghi ở tỉnh Cà Mau.

Theo đó, đoạn clip thứ nhất dài 2 phút 45 giây, ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh, môi bị sưng, bị 2 người đàn ông khác hành hạ.

Người đàn ông bị hành hạ, nhiều lần xin tha nhưng người hành hạ vẫn tiếp tục thực hiện những hành động dã man.

Đoạn clip cũng cho thấy những người xung quanh không có động thái can ngăn mà còn tham gia đánh, hăm dọa nạn nhân.

 

Ở clip thứ 2 dài 2 phút 4 giây, ghi lại cảnh nạn nhân ở trần bị 1 thanh niên dùng cây kìm bấm vào tai.

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Ngư phủ bị hành hung dã man. Ảnh: Lao Động

Theo báo cáo bước đầu của UBND huyện Trần Văn Thời, trong sự việc này, có 2 bị hại là ông T.V.T (ngụ ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) và L.V.B (SN 1992, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Cả 2 đều là ngư phủ.

3 nghi can liên quan được xác định, gồm: N.C.T (SN 1988, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); N.V.T (SN 1988, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và N.V.H (SN 1984, ngụ khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Cả 3 người này cũng đều là ngư phủ.


Cha nuôi ngư phủ bị hành hung dã man trên tàu tiết lộ sự thật bất ngờ: con chưa nhận được tiền đền bù, vết thương nặng và sâu - Ảnh 3
Công an khởi tố vụ án. Ảnh: Lao Động

Chiều 18.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết đơn vị đã khởi tố để điều tra vụ án hành hạ người khác.  

"Do ông Tr. không có điện thoại nên liên lạc phải nhờ điện thoại của người đi chung tàu cá để nói vụ việc cho ông biết. Hiện tại ông Tr. cũng chưa vào đến đất liền. Chúng tôi đang quyết tâm điều những người có hành vi đánh đập vào đất liền để làm việc"- nguồn tin cho biết thêm.

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