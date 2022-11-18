Danh tính 3 người đàn ông Việt nghi là thành viên nhóm ‘lừa đảo lãng mạn quốc tế’ hiện đang bị bắt giữ

Xã hội 18/11/2022 11:41

Những người đàn ông này bị bắt, bước đầu cả ba người đã thừa nhận cáo buộc.

Theo thông tin từ Zing News cho biết, ngày 16/11 cảnh sát tỉnh Hyogo bắt giữ ba người đàn ông Việt Nam nghi là thành viên nhóm "lừa đảo lãng mạn quốc tế".

Cảnh sát cho hay cả ba nghi phạm đều bị truy cứu vì tình nghi thuộc nhóm chuyên giả vờ hẹn hò rồi lừa đảo trên mạng xã hội, một hình thức phổ biến ở Nhật. Những người này chuyên giả danh làm sĩ quan quân đội hoặc bác sĩ nước ngoài, xây dựng lòng tin rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Danh tính 3 người đàn ông Việt nghi là thành viên nhóm ‘lừa đảo lãng mạn quốc tế’ hiện đang bị bắt giữ - Ảnh 1

 Trụ sở cảnh sát tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Ảnh: Tuổi Trẻ

Danh tính ba người đàn ông trên được xác nhận là Do Gong Son (33 tuổi, thất nghiệp), Nguyen Thanh Thanh (23 tuổi, du học sinh), cùng với Nguyen Viet Lam (26 tuổi, thất nghiệp).

Truyền thông Nhật Bản cho biết số tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo được cho là hơn 100 triệu yen (hơn 17 tỷ đồng). Cảnh sát đã đột kích, tiến hành khám xét căn hộ ba người Việt vào ngày 14/11 và thu giữ khoảng 10 triệu yen (1,7 tỷ đồng) tiền mặt cũng như khoảng 80 thẻ ATM.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã nhận được tin nhắn qua mạng xã hội từ một người phụ nữ tự xưng là bác sĩ quân đội Mỹ ở Yemen. Người này nói rằng muốn sống ở Nhật Bản và cần tiền để làm thủ tục nghỉ hưu.

Người đàn ông 60 tuổi nói trên đã bị lừa tổng cộng 5 triệu yen (hơn 880 triệu đồng). Một phần của số tiền này đã được thu hồi.

Cảnh sát cho biết từ 14-9 đến 8-11, họ cũng xác nhận ba người này đã rút khoảng 860.000 yen từ các vụ lừa đảo thông qua ATM tại các siêu thị ở tỉnh Chiba và khu Edogawa của Tokyo.

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Từ khóa:   Nhật Bản lừa đảo lừa đảo lãng mạn quốc tế

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