Thừa Thiên Huế: Đánh cá ngoài khơi, ngư dân vớt được vật lạ nghi là long diên hương quý hiếm giá hàng tỷ đồng

Xã hội 20/11/2022 14:48

Khối vật chất vớt được nghi là long diên hương nặng gần 3kg, có mùi rất thơm, giá trị cũng rất cao.

Theo thông tin từ Zing News mới đây, Ngày 20/11, ngư dân Trần Quân ở phường Thuận An (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa vớt được một khối vật chất hình tròn, nghi ngờ là long diên hương có giá trị cao.

Bên ngoài khối vật chất có màu trắng xám, phía trong có màu hồng nhạt, dẻo và có mùi thơm. Vật này nặng gần 3 kg và đang được ông Quân bảo quản tại nhà.

Cách đây 10 ngày, khi đánh cá cách bờ biển Quảng Trị khoảng 90 hải lý, những thuyền viên trên tàu ông Quân tình cờ thấy một vật màu trắng, nổi trên mặt nước nên vớt lên.

Thừa Thiên Huế: Đánh cá ngoài khơi, ngư dân vớt được vật lạ nghi là long diên hương quý hiếm giá hàng tỷ đồng - Ảnh 1
Khối vật thể lạ ngư dân vớt được. Ảnh: Zing News

"Khi vớt lên, mặt ngoài của vật này dẻo, khá lồi lõm và có mùi rất thơm nên chúng tôi nghi rằng đây chính là long diên hương. Tôi đã liên hệ một số người trong giới mua bán long diên hương để xác thực một khối vật chất có phải loại này hay không", ông Quân nói.

Sau khi đưa lên tàu, khối vật chất này được ông Quân bảo quản trong kho lạnh để tiếp tục hành nghề đánh cá. Đến nay, vật này không tan chảy, mùi rất thơm.

Thừa Thiên Huế: Đánh cá ngoài khơi, ngư dân vớt được vật lạ nghi là long diên hương quý hiếm giá hàng tỷ đồng - Ảnh 2
Khối vật thể nặng 3kg. Ảnh: Zing News

Theo tiết lộ trên Báo Người Lao Động, ban đầu, các ngư dân không để ý vì cho rằng đó chỉ là miếng phao trôi nên vẫn tiếp tục cho tàu cá di chuyển. Tuy nhiên, một ngư dân sực nhớ rằng từng có người hỏi ông đi biển có bao giờ thấy long diên hương chưa.

"Đối chiếu với hình dạng, màu sắc khối vật chất này với hình ảnh, miêu tả của người từng hỏi, ngư dân của tôi nghi ngờ đó là long diên hương nên đề nghị quay tàu lại vớt. Khi vớt lên, mặt ngoài của vật này khá lồi lõm, có mùi rất thơm, dẻo nên chúng tôi nghi rằng đây chính là long diên hương" - ông Quân cho biết.

Thừa Thiên Huế: Đánh cá ngoài khơi, ngư dân vớt được vật lạ nghi là long diên hương quý hiếm giá hàng tỷ đồng - Ảnh 3

 

Thừa Thiên Huế: Đánh cá ngoài khơi, ngư dân vớt được vật lạ nghi là long diên hương quý hiếm giá hàng tỷ đồng - Ảnh 4

Khối vật chất nghi là long diên hương do ngư dân tàu ông Quân phát hiện và vớt về. Bên trong có màu hồng nhạt, dẻo và thơm. Ảnh: Người Lao Động

Theo các nhà khoa học, long diên hương được sinh ra khi cá nhà táng ăn những con mực nang khổng lồ, mai trong thân mực chịu tác động bởi dịch tiết ra từ ống mật. Sau đó, một số phản ứng hóa học của dịch mật sẽ khiến mai mực trở thành một chất dẻo, không tiêu hóa được. Đến khi chất dẻo tích tụ thành khối lớn, theo phản xạ nhu động ruột, cá nhà táng sẽ bài tiết nó ra.

Sau khi cá nhà táng thải ra biển, khối vật chất dẻo có thể trải qua nhiều năm trong lòng biển sâu hoặc trôi dạt vào bờ. Qua thời gian, vật này sẽ dần chuyển thành một khối rắn có màu xám đậm hay đen, vàng hoặc trắng với kết cấu dạng sáp, cứng giòn với hương thơm rất kỳ lạ, bao gồm mùi đất, mùi biển và mùi của động vật.

Long diên hương dùng để sản xuất nước hoa Clive Christian nổi tiếng, 1 kg có thể làm được 20.000 chai, mỗi chai bán với giá 650 USD. Vì vậy, long diên hương được mua với giá khá cao. Một số người cho rằng giá thu mua long diên hương ở Việt Nam khoảng trên 300 triệu/kg. Tuy nhiên, tùy vào chất lượng của từng khối long diên hương mà giá khác nhau.

Tại Việt Nam, một số ngư dân đã tình cờ phát hiện những khối vật chất có hình dạng, màu sắc và mùi thơm như vật ông Quân vớt được. Trong đó, vào năm 2020, một ngư dân Quảng Ngãi đã liên tiếp 2 lần phát hiện các khối vật chất màu đỏ, tỏa mùi thơm quyến rũ. Một chủ doanh nghiệp kinh doanh thủy sản ở tỉnh Quảng Ngãi sau khi nghe thông tin đã tìm đến nhà người này để xem và mua lại một khối vật chất nặng khoảng 4 kg với giá 1,2 tỉ đồng.

 

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