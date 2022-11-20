Danh tính nhóm thanh niên dùng tuýp sắt đánh học sinh lớp 11 dã man ở Bắc Ninh

Xã hội 20/11/2022 14:11

Nhóm thanh niên ra tay dã man với thái độ hung hăng, hiếu chiến khiến những người dân chứng kiến không dám can ngăn.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, người cầm đầu nhóm thanh niên ra tay dã man với nam sinh trước cổng trường sau đó đã ra đầu thú. Danh tính thanh niên này được xác nhận là Nguyễn Hữu Cường (SN 2005 ở Dư Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành) cùng một số thanh niên khác đã dùng tuýp sắt hành hung Nguyễn Phú K., học sinh lớp 11.

Theo tiết lộ, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm thanh niên này đã ra tay với em học sinh nói trên một cách hung bạo khiến em bất tỉnh tại chỗ.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, vừa ra khỏi cổng trường, nam sinh đã bị nhóm người dùng tuýp sắt đánh vào phần đầu khiến em này ngã và ngất xỉu ở đường (phía trước cổng trường). Khi xảy ra vụ việc, rất đông người chứng kiến nhưng không ai dám can ngăn vì nhóm người này có hung khí, rất hung hăng.

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Hình ảnh hiện trường. Ảnh: VietNamNet

Khi nhóm này bỏ đi, người dân mới đưa được nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Em K. đã tỉnh và đang đợi mổ vì chấn thương ở đầu.

Nguyễn Hữu Cường sau đó đã đến công an để đầu thú. Cơ quan công an cũng đã triệu tập một số người có liên quan.

Ngày 19-11, Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Cường để điều tra về hành vi "giết người".

 

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Từ khóa:   Bắc Ninh bạo lực học đường

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