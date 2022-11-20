Bên trong vũ trường Hoàng Gia lớn nhất Hải Phòng, cảnh sát ‘đột kích’, bắt giữ hàng trăm người

Vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, hàng trăm "dân chơi" vẫn đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa, ánh sáng lập lòe.

Theo thông tin từ Báo Zing News, Vũ trường Hoàng Gia là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng bậc nhất đất Cảng, với vị trí đắc địa tọa lạc ở mặt đường Lạch Tray, một trong những tuyến đường trung tâm ở TP Hải Phòng, được quảng bá là “thiên đường giải trí, với tất cả tinh hoa hội tụ, khẳng định vị thế hàng đầu trên toàn quốc, xứng danh huyền thoại Nightlife tại thành phố Cảng Hải Phòng”. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19-11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã bất ngờ tập kích vũ trường Hoàng Gia nằm trên địa bàn phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Hàng trăm "dân chơi" đang có mặt tại tụ điểm ăn chơi nổi tiếng đất Cảng. Ảnh: Zing News Thời điểm kiểm tra có hàng trăm người, bao gồm cả khách và nhân viên phục vụ, có mặt tại vũ trường, đáng chú ý trong số này có nhiều dân chơi biểu hiện “phê” ma túy. Cũng theo Báo Người Lao Động, tại một số bàn, công an phát hiện các nhóm "dân chơi" có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Không ít "dân chơi" đã nhanh tay ném ma túy sang các bàn khác bên cạnh và xuống sàn nhà nhằm phi tang.

Công an phải huy động cả chục lượt xe ôtô đưa cả trăm "dân chơi" cùng rất nhiều "chân dài" về trụ sở công an để giám định ma túy, phân loại đối tượng và điều tra làm rõ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an được huy động, đột kích vũ trường Hoàng Gia. Ảnh: Người Lao Động Sáng 20-11, lực lượng công an đã đưa trên 380 "dân chơi" cùng lực lượng nhân viên tại vũ trường này về Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồng Giới thuộc Công an TP Hải Phòng ở huyện An Dương, TP Hải Phòng, nơi cách xa trung tâm thành phố gần 20 km. Trong số này có cả người quản lý của vũ trường. Đến trưa 20-11, lực lượng công an vẫn tiếp tục thực hiện việc khám xét vũ trường và đưa hàng trăm phương tiện của các đối tượng về trụ sở cơ quan công an.

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