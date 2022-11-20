Bên trong vũ trường Hoàng Gia lớn nhất Hải Phòng, cảnh sát ‘đột kích’, bắt giữ hàng trăm người

Xã hội 20/11/2022 18:55

Vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, hàng trăm "dân chơi" vẫn đang quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa, ánh sáng lập lòe.

Theo thông tin từ Báo Zing News, Vũ trường Hoàng Gia là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng bậc nhất đất Cảng, với vị trí đắc địa tọa lạc ở mặt đường Lạch Tray, một trong những tuyến đường trung tâm ở TP Hải Phòng, được quảng bá là “thiên đường giải trí, với tất cả tinh hoa hội tụ, khẳng định vị thế hàng đầu trên toàn quốc, xứng danh huyền thoại Nightlife tại thành phố Cảng Hải Phòng”.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19-11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã bất ngờ tập kích vũ trường Hoàng Gia nằm trên địa bàn phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

Bên trong vũ trường Hoàng Gia lớn nhất Hải Phòng, cảnh sát ‘đột kích’, bắt giữ hàng trăm người - Ảnh 1
Hàng trăm "dân chơi" đang có mặt tại tụ điểm ăn chơi nổi tiếng đất Cảng. Ảnh: Zing News

Thời điểm kiểm tra có hàng trăm người, bao gồm cả khách và nhân viên phục vụ, có mặt tại vũ trường, đáng chú ý trong số này có nhiều dân chơi biểu hiện “phê” ma túy.

Cũng theo Báo Người Lao Động, tại một số bàn, công an phát hiện các nhóm "dân chơi" có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Không ít "dân chơi" đã nhanh tay ném ma túy sang các bàn khác bên cạnh và xuống sàn nhà nhằm phi tang.

Công an phải huy động cả chục lượt xe ôtô đưa cả trăm "dân chơi" cùng rất nhiều "chân dài" về trụ sở công an để giám định ma túy, phân loại đối tượng và điều tra làm rõ.

Bên trong vũ trường Hoàng Gia lớn nhất Hải Phòng, cảnh sát ‘đột kích’, bắt giữ hàng trăm người - Ảnh 2

 

Bên trong vũ trường Hoàng Gia lớn nhất Hải Phòng, cảnh sát ‘đột kích’, bắt giữ hàng trăm người - Ảnh 3

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an được huy động, đột kích vũ trường Hoàng Gia. Ảnh: Người Lao Động

Sáng 20-11, lực lượng công an đã đưa trên 380 "dân chơi" cùng lực lượng nhân viên tại vũ trường này về Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Đồng Giới thuộc Công an TP Hải Phòng ở huyện An Dương, TP Hải Phòng, nơi cách xa trung tâm thành phố gần 20 km. Trong số này có cả người quản lý của vũ trường.

Đến trưa 20-11, lực lượng công an vẫn tiếp tục thực hiện việc khám xét vũ trường và đưa hàng trăm phương tiện của các đối tượng về trụ sở cơ quan công an.

 

Vụ hàng loạt học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc, tử vong: Hiệu trưởng lên tiếng, khóc, xin lỗi

Vụ hàng loạt học sinh trường iSchool Nha Trang ngộ độc, tử vong: Hiệu trưởng lên tiếng, khóc, xin lỗi

Trường iSchool Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức buổi họp phụ huynh sau khi ghi nhận 1 trường hợp tử vong trong số hơn 400 học sinh trường này đã, đang phải điều trị tại các bệnh viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Phòng tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 47 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 56 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 4 giờ 16 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?