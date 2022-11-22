Dân mạng xót xa, tiếc nuối nhìn 2 tấm ảnh cưới nằm trên xe rác, dù sao cũng từng là kỉ niệm đẹp trong đời cơ mà?

mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 2 tấm ảnh cưới lớn nằm trên xe thu gom rác. Dù chưa rõ lý vì sao dẫn đến cảnh tượng này song nhiều người chứng kiến vẫn cảm thấy xót xa thay.

Theo hình ảnh ghi lại có thể thấy 2 tấm ảnh cưới treo tường vẫn còn khá mới. Có lẽ vì bị vứt bỏ nên chú gom rác đã thu lại, chất lên xe. Do kích thước lớn nên chú đành dựng nó lên, quay mặt trước ra ngoài rồi gác sang 2 bên để chỗ cho các loại rác thải khác.

Chứng kiến cảnh ấy, người đăng tải đoạn clip đã tỏ ra khá ngạc nhiên, anh viết: "Bác xe rác hôm nay lạ quá."

Sau khi chia sẻ, đoạn clip ngắn chưa đầy 20 giây đã nhận về sự quan tâm lớn lên đến gần 1 triệu lượt xem.

Đa phần người xem đều cảm thấy tiếc nuối khi vật kỷ niệm lại bị bỏ lên xe rác như vậy. Nhiều người cho rằng có thể cặp đôi đang có trục trặc hoặc đã đường ai nấy đi nên mới không muốn giữ ảnh cưới nữa.

Tuy nhiên cách xử lý này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Có người đồng tình rằng nếu đã không thể bên nhau thì cũng không cần thiết phải giữ lại những tấm ảnh cưới, nó sẽ chỉ khiến mọi người không cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy.

Trái lại, không ít người lại nêu quan điểm rằng bất cứ kỷ vật tình yêu nào đều đáng được giữ gìn, bảo vệ kể cả khi 2 người đã không còn bên nhau. Nó thể hiện thái độ tôn trọng đến đối phương.

Còn nếu trong trường hợp cặp đôi chỉ đang giận dỗi nhau mà nóng nảy làm thế thì chắc chắn sau này nghĩ lại sẽ rất ân hận, làm nửa kia tổn thương.

Bên cạnh đó, việc bác gom rác quay mặt trước tấm ảnh ra ngoài cũng khiến người xem được phen cười ngả nghiêng.

Nhiều người nhận xét, có lẽ đây là sự tinh tế của bác, bởi nếu quay ảnh vào trong sẽ bị rác chèn vào, làm bẩn. Việc quay ra ngoài là cách tôn trọng họ.

Ảnh cưới dù sao cũng là kỷ vật của các cặp đôi. Đến nay, câu chuyện ảnh cưới bị vứt ra bãi rác chưa rõ thực hư nhưng vẫn khiến người xem bàn tán không ngớt.