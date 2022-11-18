Soi "hint" tình yêu cực lãng mạn của Binz và Châu Bùi trước màn công khai khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng

Nhịp sống trẻ 18/11/2022 16:25

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ năm 2020 nhưng không công khai. Trong đêm nhạc 12/11, rapper lần đầu hát tặng người yêu trước hàng nghìn khán giả.

Thông tin về chuyện tình cảm của BinzChâu Bùi bắt đầu rộ lên vào khoảng giữa năm 2020 khi cặp sao bị phát hiện mặc áo giống nhau, check-in cùng địa điểm hoặc du lịch chung. Ngoài ra, trên trang cá nhân, Binz thường xuyên có những dòng trạng thái "thả thính" công khai, ngầm nhắc tên bạn gái. Một trong những câu nói được chú ý của rapper là "Gu của anh là châu Á".

Soi 'hint' tình yêu cực lãng mạn của Binz và Châu Bùi trước màn công khai khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 1

Khi Binz ngồi ghế huấn luyện viên chương trình Rap Việt, Yuno Bigboi từng đưa câu nói trên vào một bài thi. Lúc ấy, Karik nhận xét: "Anh thấy hợp lý khi em về đội Binz, gu châu Á về với gu Châu Bùi là đúng rồi". Trước lời ám chỉ của đồng nghiệp, Binz chỉ cười ngượng.

Soi 'hint' tình yêu cực lãng mạn của Binz và Châu Bùi trước màn công khai khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 2

Tại một show thời trang vào cuối năm 2020, Binz và Châu Bùi cùng tham gia. Trong lúc trình diễn, Binz gây chú ý khi tiến gần về hàng ghế của nữ fashionista và chạm tay, thể hiện tình cảm. Châu Bùi cũng tỏ ra rất hào hứng khi theo dõi phần hát của nam rapper. Cô liên tục hướng mắt lên sân khấu, nhún nhảy theo nhạc.

Soi 'hint' tình yêu cực lãng mạn của Binz và Châu Bùi trước màn công khai khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 3

Soi 'hint' tình yêu cực lãng mạn của Binz và Châu Bùi trước màn công khai khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 4

Trong bài phỏng vấn trên Zing, khi được hỏi về quan điểm tình yêu, Châu Bùi chia sẻ: "Tôi là người sống khá chắc, suy nghĩ nhiều. Nhưng không sao, cảm xúc là quan trọng nhất. Điều khiến tôi thấy vui là mình được bảo vệ". Cô cũng bày tỏ cách yêu của mình là làm làm gì cũng được, miễn hai người thoải mái.

Soi 'hint' tình yêu cực lãng mạn của Binz và Châu Bùi trước màn công khai khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 5

Fashionista sinh năm 1997 cho biết không quan tâm chuyện một chàng trai quen biết bao nhiêu cô gái trong quá khứ. Đối với cô, đó không phải vấn đề. "Trên con đường của chúng ta, sẽ có những người gắn chặt với một người cho đến khi thấy không phù hợp nữa. Nhưng ngược lại, có những người phải trải qua nhiều mối tình để có thêm kinh nghiệm và biết trân trọng mối quan hệ hiện tại. Có lẽ ông trời khiến họ phải như thế", người đẹp nói.

Soi 'hint' tình yêu cực lãng mạn của Binz và Châu Bùi trước màn công khai khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 6

Đầu năm 2022, Binz ra mắt ca khúc Don't Break My Heart và thừa nhận đây là cảm xúc chân thực của anh khi ở bên bạn gái mỗi ngày. "Tình yêu không thể luôn êm đềm, nó có cả mâu thuẫn và cãi vã. Vì vậy, Binz muốn gửi tới mọi người bài hát này như một thông điệp về tình yêu. Dù bạn là ai, đến từ đâu, với độ tuổi, màu da hay giới tính nào, bạn luôn xứng đáng yêu và được yêu hết mình", rapper bày tỏ.

Soi 'hint' tình yêu cực lãng mạn của Binz và Châu Bùi trước màn công khai khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 7

Tối 12/11, trong live show ở TP.HCM, Binz và Châu Bùi lần đầu công khai tình cảm trước công chúng. Khi chuẩn bị biểu diễn ca khúc Sao cũng được, Binz nói: "Chính trong dịp này, tôi muốn dành tặng bài hát cho người đặc biệt có mặt trong buổi tối hôm nay".

Soi 'hint' tình yêu cực lãng mạn của Binz và Châu Bùi trước màn công khai khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh 8

Ngay sau khi Binz đàn và hát những giai điệu đầu tiên, hình ảnh Châu Bùi (đang đứng ở khán đài) hiện lên màn hình lớn. Cô cười tươi, đưa tay làm biểu tượng trái tim và hôn gió. Hàng nghìn khán giả có mặt ở sân khấu hò reo cổ vũ.

Binz sau đó bày tỏ ngượng ngùng, dừng lại một nhịp trước khi hoàn thành màn biểu diễn. Cuối cùng, anh nói: "Cảm ơn mọi người đã giúp Binz có can đảm làm điều vừa rồi".

Theo thông tin hậu trường, Châu Bùi còn viết lời nhắn cho Binz trước khi chương trình bắt đầu với nội dung: "Bạn gái của anh đang theo dõi anh. Em yêu anh". Cô cũng mặc chiếc áo in dòng chữ Don't Break My Heart - một ca khúc khác của Binz. Nam ca sĩ từng chia sẻ bài hát là cảm xúc chân thật của anh khi ở bên bạn gái mỗi ngày.

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Từ khóa:   Binz - Châu Bùi hẹn hò Binz Châu Bùi

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