Hot girl "siêu vòng 1" sinh con đầu lòng được vợ streamer giàu nhất Việt Nam tặng vàng, sau sinh vẫn sở hữu body "mướt mắt"

Nổi danh trong làng game Việt sau khi được cặp đôi Xemesis Xoài Non "mai mối" cho nam streamer ViruSs nhưng chẳng bao lâu sau đó, Sunna gây ngỡ ngàng khi công khai mang thai con đầu lòng. Không ít người hâm mộ đã ngạc nhiên khi thấy Sunna báo "tin vui", bởi trên mạng xã hội cô nàng này chưa hề để lộ thông tin đang hẹn hò hay tìm hiểu ai.

Vốn sở hữu nhan sắc lai Tây độc đáo cùng thân hình cực kỳ bốc lửa, không lạ gì mà Sunna (tên thật là Wilson Nhật Anh) lại trở thành hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng.

Theo đó, cô nàng bị nhiều người hỏi "sao không làm đám cưới gì hết vậy?", cô nàng đã đáp trả lại cộng đồng một cách khá "gắt": "Ủa tui hỏi thật mấy người comment hỏi sao không thấy cưới gì hết vậy, tui xin hỏi ngược lại dịch vậy làm kiểu gì? Rồi muốn làm lớn cũng có làm được đâu mà hỏi tui tức ghê. Chừng nào người ta cảm thấy thích hợp thì người ta tổ chức thôi chứ có gì đâu mà căng thế nhỉ".

Theo nhiều fan hâm mộ chia sẻ, Sunna là người có cá tính nhưng khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, vậy nên cô nàng không muốn công khai quá nhiều đời sống cá nhân lên mạng xã hội. Cô nàng chỉ cần gia đình, bạn bè thân thiết chứng kiến niềm hạnh phúc của mình là đủ. Cô cũng đã thẳng thắn, chừng nào thấy phù hợp, Sunna sẽ chủ động tiết lộ thông tin đến người quan tâm.

Đến nay danh tính bạn trai của cô nàng vẫn là ẩn số với cư dân mạng. Tuy nhiên nếu là những người thân thiết, bạn bè thường xuyên gặp gỡ đều biết người này. Chỉ là cô nàng không muốn tiết lộ thông tin lên mạng xã hội mà thôi.

Điều duy nhất cô nàng hé lộ về nửa kia của mình là anh chàng này thường xuyên xuất hiện cùng mình. Bạn thân Xoài Non khoe khéo nửa kia trên story: "Suốt ngày kêu người ta không chồng nhưng ai mà biết đi đánh bài bị lên tới TikTok mắng vốn nè trời đất ơi".

Giữa tháng 3/2022, Sunna chính thức hạ sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ. Lần đầu làm mẹ với bao nhiêu điều lạ lẫm, nàng hot girl tỏ ra khá đuối nhưng Sunna lại nhận được rất nhiều lời khen về cả nhan sắc lẫn vóc dáng trong suốt quá trình mang thai. Chưa hết, thông qua những hình ảnh được Sunna đăng tải trên story, có thể thấy nhan sắc sau khi sinh của cô nàng vẫn cực kỳ long lanh.

Nàng hot girl thuở nào nay đã được "nâng cấp" thành hot mom trong khi chưa từng tiết lộ danh tính cha của cô công chúa đầu lòng là ai. Cũng chính vì điều đó mà nhất cử nhất động của Sunna ngày càng được dân tình săn đón.

Mang thai không hề khiến Sunna bớt đi dáng vẻ quyến rũ, mà còn khiến nhiều người muốn bầu mà vẫn phải đẹp xuất sắc như nàng hotgirl. Để chiều lòng người muốn "xin vía" bầu xinh, Sunna cũng rất nhiệt tình "xả ảnh" khi còn trong thai kỳ của mình cho dân tình chiêm ngưỡng.

Trong khi ai nấy vẫn đang mê mẩn hình ảnh bà bầu quá đỗi sexy của Sunna thì với động thái đăng ảnh mới, nàng hot girl đã đưa ra thông báo chính thức quay trở lại với đường đua nhan sắc. Mẹ một con, trông mòn con mắt là có thật. Sunna cũng chẳng ngoại lệ khi đã có bước đầu thành công lấy lại vóc dáng sexy vốn có, thậm chí còn ngày càng trở nên hút mắt hơn.

Tuy nhiên, thứ khiến dân tình "đưa mắt" liên tục lại chính vòng ngực có số đo cực khủng trong truyền thuyết của nàng hotgirl. Vốn nổi tiếng nhờ vòng 1 hết sức "mlem mlem", nhưng sau gần một tháng lên chức mẹ thì có vẻ như n.gực k.hủng của Sunna vẫn chưa hề có dấu hiệu "xi-nhê".

Dù ở thời điểm nào thì thân hình đạt chuẩn đồng hồ cát của Sunna vẫn khiến người hâm mộ phải "nóng mắt". Nhưng hãy ngắm lại body "khét lẹt" thuở còn con gái của nàng hot girl sinh năm 2002, và cùng hóng xem trong lần xuất hiện sắp tới, nàng hotgirl còn có thể "cháy" đến mức nào.