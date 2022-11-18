Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây "nhung nhớ" với body đẹp không tì vết

Nhịp sống trẻ 18/11/2022 13:58

Nhung Gumiho có tên thật là Nguyễn Hồng Nhung (Quảng Bình), sinh năm 1992. Hot girl này nổi tiếng trong giới trẻ từ cách đây 7, 8 năm.

Nhung Gumiho được biết đến thông qua nhiều vai trò: diễn viên, mẫu ảnh, MC. Không những thế, nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, cô nàng tạo nên sức hút lớn với giới trẻ trên các kênh mạng xã hội.

Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây 'nhung nhớ' với body đẹp không tì vết - Ảnh 1

Nhan sắc xinh tươi được ví mãi như em bé của Nhung Gumiho cũng là lời khen ngợi có cánh mà người hâm mộ dành cho cô.

Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây 'nhung nhớ' với body đẹp không tì vết - Ảnh 2

Vẻ đẹp ngọt ngào từ body đạt được độ viral cực lớn khi Nhung Gumiho đăng tải video tắm suối trên trang cá nhân. Video thu về hàng triệu lượt xem và cô được nhiều người ưu ái gọi tên "nữ thần tắm suối".

Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây 'nhung nhớ' với body đẹp không tì vết - Ảnh 3

Nhung Gumiho có tỷ lệ cơ thể cân đối, vòng eo thon gọn và vòng hông nở nang. Cô chọn đồ bơi 2 mảnh, diện tích khiêm tốn khoe trọn hình thể.

Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây 'nhung nhớ' với body đẹp không tì vết - Ảnh 4

Để có sắc vóc trẻ trung vượt thời gian, Nhung Gumiho chọn phương pháp ăn uống khoa học kết hợp với tập luyện.

Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây 'nhung nhớ' với body đẹp không tì vết - Ảnh 5

Nhung Gumiho tập yoga tại nhà khi có thời gian rảnh. Người đẹp có thân hình nuột nà, mềm mại.

Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây 'nhung nhớ' với body đẹp không tì vết - Ảnh 6

Nhung Gumiho được khen xinh tươi hơn tuổi. Cô có phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm.

Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây 'nhung nhớ' với body đẹp không tì vết - Ảnh 7

Vẻ đẹp ngọt ngào của hot girl Quảng Bình khiến bao người si mê.

Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây 'nhung nhớ' với body đẹp không tì vết - Ảnh 8

Những năm đầu mới nổi, Nhung Gumiho gắn liền với hình tượng ngây thơ, kẹo ngọt.

Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây 'nhung nhớ' với body đẹp không tì vết - Ảnh 9

Thời gian gần đây, người đẹp từng bước "lột xác" phong cách. Cô gây bất ngờ với hình ảnh quyến rũ, trưởng thành.

Chăm khoe ảnh bikini, hot girl Nhung Gumiho gây 'nhung nhớ' với body đẹp không tì vết - Ảnh 10

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